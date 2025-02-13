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高雄連環殺人分屍案查扣凶刀 張嫌胞弟前鎮落網

2025/2/13 18:35（2/13 19:02 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄連環殺人案今天取得突破，不但查扣凶刀，搜索方面也在25至27號碼頭再撈獲2塊組織；另外，因毒品通緝案在逃張嫌胞弟，警方今天中午已在前鎮區成功逮捕，移送雄檢偵辦。

高雄市警察局刑事警察大隊下午指出，警方分析張嫌親友關係，發現其71歲胞弟因毒品案遭高雄地方檢察署通緝逃亡在外，且傳聞有遇害可能；專案人員漏夜迅速分析相關資料，今天中午1時許在前鎮區中山二路巷弄內查獲到案，全案依毒品通緝罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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此外，警方連日打撈屍塊，原共已尋獲37塊屍塊，經以DNA鑑定確定其中35塊屬於受害冠夫姓趙婦，另2塊屬於第2名受害者張婦；警方今天上午又在25號至27號碼頭邊撈獲2塊組織，其中一塊約10x10公分、另一塊10x40公分大小人體組織。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳仁華）1140213

#高雄
#雄檢
#前鎮區
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