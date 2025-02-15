高雄連環殺人案再發現疑似屍塊 水下攝影加強搜尋

（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄連環殺人案擴大搜索至亞灣區，檢警搜索遺骸邁入第10天，警方今天再發現疑似屍塊，詳細身分仍待後續DNA鑑驗。下午也出動機械手臂跟水下攝影機，增強搜尋效果。

高雄檢警連日來持續在五號船渠、金鞏橋、25至27號碼頭，甚至擴大至亞灣區搜索打撈遺骸，截至昨天晚間已打撈到43塊屍塊，經鑑驗身分屬於第2和第3名受害者，其中最小的僅4x6公分，大的也有40x10公分，且幾乎均已骨肉分離，顯見張姓嫌犯分屍手段凶殘。警方也研判因骨頭較重，可能已沉入河底被淤泥覆蓋，不好尋找。

警方今天上午再度和消防與警光潛水救難協會合作打撈，據了解有在岸邊石縫中發現疑似人體組織，目前已緊急送往相關單位鑑定。今天下午也和民間合作，出動水下攝影機及機械手臂，希望能早日打撈到更為完整的遺體或是受害者頭顱，增強犯罪事證。

透過 Google News 追蹤中央社

由於目前打撈到的屍塊大小不一，難以拼湊出完整遺體，且尚未找到3名被害者的頭顱，外界擔憂未來在殺人定罪上恐有難度，警方也說明，因先前打撈到的遺骸中包含左營受害張姓婦人的胸部跟頭皮，按一般常理而言，人若少了頭跟胸部是無法存活，據此可斷定失蹤張婦已經死亡，所以暫時不用擔心。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：謝雅竹）1140215