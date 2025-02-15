高雄連環殺人案已尋獲54塊屍塊 出動水下攝影搜索

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄連環殺人案今天搜索遺骸邁入第10天，下午出動機械手臂跟水下攝影機，並在五號船渠、27號碼頭水底發現8塊遺骸，加上昨天稍晚發現的3塊組織，至今已尋獲54塊屍塊。

高雄檢警連日來持續在五號船渠、金鞏橋、25至27號碼頭打撈受害者遺骸，但發現可能已漂流至高雄港區，擴大至亞灣區搜索。

今天出動水下攝影機跟機械手臂有收穫，在五號船渠、27號碼頭水底發現2x10公分、7x7公分、10x10公分、6x5公分、8x8公分、10x10公分、14x3公分、7x2公分等8塊人體皮膚組織，共8塊殘骸。

警方統計，加上昨天稍晚在27號碼頭發現的2x2公分、3x3公分、6x6公分大小3塊皮膚組織，目前總計是54塊殘骸。但目前DNA鑑驗身分除了第2、第3名受害的左營張姓婦人、楠梓趙姓婦人，張嫌嫂嫂遺骸仍未尋獲，且3名被害者的頭顱仍不知去向。

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張婦家屬昨天前往遇害的張嫌前鎮區住處招魂，由於張婦至今連完整遺體都難以拼湊，場面哀戚。家屬向檢警表達希望儘早蒐齊張嫌犯案罪證，早日找到張婦頭顱，還被害者家屬公道。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方，並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：郭諭儒）1140215