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高雄連環殺人案擴大搜索 再尋獲4塊皮膚組織

2025/2/14 17:42（2/14 17:56 更新）
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高雄連環殺人分屍案，檢警搜索遺骸邁入第9天，警方14日上午派出橡皮艇，巡查河道涵洞跟岸邊石頭有沒有擱淺的人體組織。中央社記者洪學廣攝 114年2月14日
高雄連環殺人分屍案，檢警搜索遺骸邁入第9天，警方14日上午派出橡皮艇，巡查河道涵洞跟岸邊石頭有沒有擱淺的人體組織。中央社記者洪學廣攝 114年2月14日
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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄連環殺人案，檢警搜索遺骸邁入第9天擴大範圍至亞灣區，警方今天再於27號碼頭水底撈到4塊皮膚組織，總計至今共撈獲43塊，但詳細身分仍待後續DNA鑑驗。

高雄市警察局刑事警察大隊技正林孝治今天上午接受媒體聯訪表示，搜索重點還是放在25號至27號碼頭，亞灣地區也有派員前往目視岸巡，河道部分則是用橡皮艇跟搜索人員步行目視，看看涵洞跟岸邊石頭有沒有擱淺的人體組織。

警方經一整天努力打撈，今天進度為27號碼頭水底南側發現4塊皮膚組織，分別是4x6公分、8x10公分、12x12公分、8x8公分大小，但看不出來是哪個部位，詳細身分仍待DNA鑑驗，昨天打撈到的2塊也正等待鑑識中，至今總計共打撈到43塊。

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此外，因毒品案需服刑17年的張嫌胞弟昨天在前鎮區落網，警方初步詢問張弟自從通緝逃亡就少與兄長聯絡，就連大哥死亡及張嫌犯下連環分屍案都是閱讀報紙電視才得知。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：郭諭儒）1140214

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