高雄連環殺人案搜索第11天 金鞏橋尋獲1袋衣褲送驗

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（中央社記者張已亷高雄16日電）高雄連環殺人案搜索遺骸進入第11天，目前搜獲共54塊殘骸，專案小組透過聲納設備鎖定目標探索點，今天透過浮標定位再行潛水察看打撈及搜尋橋墩等處，中午左右在金鞏橋周邊尋獲1袋衣褲送驗。

高雄檢警連日持續在五號船渠、金鞏橋、成功橋、25至27號碼頭及亞灣區周邊搜索打撈遺骸。先前中山大學田姓退休副教授提供的聲納設備，按河床圖資標註凸出物，今天鎖定數個疑似圓球形物體，由人員乘艇協助放置浮標，再由潛水人員搜索，並對金鞏橋、成功橋周邊再行地毯式搜索，另出動水下攝影機等工具，盼有所收穫。

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潛水人員今天中午左右在金鞏橋周邊發現1袋裝有數件衣褲的塑膠袋，衣物疑有火燒痕跡，將由鑑識人員帶回鑑驗；另外，警方統計目前尋獲總計54塊殘骸，經DNA鑑驗身分確認有第2、第3名受害的左營張姓婦人、楠梓趙姓婦人，其餘尚未鑑驗遺骸將待明天法醫相驗並採檢體後，送DNA實驗室鑑驗，而張嫌嫂嫂遺骸仍未尋獲，且3名被害者頭顱仍不知去向。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳仁華）1140216