高雄連環殺人分屍案再查獲2凶器 警將說明鑑識情形

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（中央社記者張已亷高雄17日電）高雄連環殺人案，警方日前在張姓嫌犯住處找到2把凶器，分別鑑識出受害張婦、趙婦及張嫌DNA或血跡反應，研判是張嫌行凶跟切割工具，至於屍塊切割面等情形，警方將說明鑑識相關資料。

警方日前在張姓嫌犯住處找到剪刀及鋸齒狀尖刀等2把凶器，在剪刀上鑑識出張婦及張嫌DNA，尖刀則跟屍塊切割斷面痕跡雷同，也有受害趙婦血跡反應，警方據此研判這2樣東西是張嫌行凶跟切割工具。而有媒體報導指出，刀具經比對，發現工具痕跡疑似與趙婦遺骸割斷面吻合。對此，警方表示，將說明鑑識相關資料。

警方統計，目前尋獲62塊殘骸、1塊疑似人骨及1袋裝有數件衣物的塑膠袋等，經DNA鑑驗身分確認其中37塊殘骸，2塊屬張婦及35塊屬趙婦，相關遺骸與證物在今天送到高雄殯儀館由法醫相驗並採檢體後，送DNA實驗室鑑驗。

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警光潛水救難協會搜救隊副隊長張雅博今天上午接受媒體聯訪指出，連日派員下水並搭配聲納設備及水下攝影等器具進行徹底搜索，但近日因受潮汐或下雨等影響，渠道內物體多半向外漂流，今天考量潛水員人力較少，將以岸巡及小艇協尋為主，持續在25至27號碼頭及亞灣區等地周邊搜尋。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：謝雅竹）1140217