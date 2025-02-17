高雄分屍案尋獲遺骸達69塊 2凶器比對與切割面痕跡雷同

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（中央社記者張已亷高雄17日電）高雄發生連環殺人分屍案，檢警日前尋獲1袋裝有衣褲塑膠袋及1塊疑似人骨，經鑑驗為雞骨頭且確認衣褲與案情無關；人員今天打撈，再發現7塊遺骸，目前總計尋獲69塊殘骸。

高雄檢警搜索遺骸邁入第12天，專案小組16日在金鞏橋周邊打撈到1塊疑似人骨殘骸及1袋裝有多件衣褲塑膠袋，經鑑驗確認是雞骨頭，衣物也無血跡反應，皆非屬案件證物；另外，專案小組今天在27號碼頭渠底發現3x8公分、3x5公分、8x10公分、4x5公分、8x6公分、4x5公分、3x4公分7塊人體皮膚組織，共7塊殘骸。

至於媒體報導有關警方日前在張嫌住處找到2把凶器，經比對發現工具痕跡疑似與遇害趙婦遺骸切割斷面吻合。對此，高雄市警察局刑事警察大隊下午透過訊息簡短回應，比對現場查扣刀具與打撈部分人體組織切割斷面工具痕跡雷同。

在蒐證部分，警方日前召集各單位具調閱監視器專才且具備偵查素養人員，成立「鷹眼小組」，支援調閱、蒐集刑案偵查相關監視器影像，卻遭網友發文質疑公家監視器有誤差且保存時間不長等。

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高雄市警察局表示，「鷹眼小組」透過調閱路口監視器畫面等，能充分掌握相關具體事證，並無傳聞遇到調閱瓶頸；警察局監視系統截至1月底妥善率為91.6％，將持續精進監視系統各項維運升級。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：陳仁華）1140217