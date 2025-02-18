高雄連環殺人案 警再發現4塊疑似人體組織

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（中央社記者張已亷高雄18日電）高雄連環殺人分屍案，檢警確認尋獲38塊遺骸，各屬2名遇害婦人，尚有9塊待鑑驗；此外，專案小組搜索殘骸進入第13天，今天在前鎮區27號碼頭渠底再發現4塊疑似人體組織。

高雄市警察局刑事警察大隊指出，目前多半遺骸是在高雄港區周邊尋獲，將針對高雄港區及亞灣區周邊進行打撈作業，每天投入約30至40人持續岸巡及乘橡皮艇在河面搜尋。

高雄市刑大指出，今天陸續在前鎮區27號碼頭渠底發現3x2公分、3x5公分、5x6公分、3x6公分等4塊疑似人體組織將送鑑驗，明天上午將持續進行打撈作業。

警方自6日起投入大量警力調閱數百支監視器，發現3名7旬遇害婦人進入張嫌住處後便無外出，並掌握張嫌疑似到前鎮區五號船渠周邊棄屍行蹤。

警方還在張嫌住處找到剪刀及鋸齒狀尖刀等2把凶器，及查扣張嫌日常活動、棄屍時所騎的腳踏車等，盼經人員比對及鑑驗等偵辦過程，鞏固相關犯罪事證。

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此外，經DNA鑑驗身分確認38塊殘骸中，2塊屬左營區張姓婦人及36塊屬楠梓區趙姓婦人，還有9塊待鑑驗。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：蕭博文）1140218