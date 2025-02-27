高雄分屍案尋獲頭顱 檢警送驗確認屬犯嫌嫂嫂

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄連環殺人分屍案，有民眾昨天在高雄港區發現疑似「頭顱」生物組織，經鑑驗確認與張姓犯嫌嫂嫂黃姓婦人DNA相符，檢警將借提訊問張嫌以釐清案情。

高雄市警察局刑事警察大隊長鄢志豪今天接受媒體聯訪指出，有民眾昨天在高雄港區26號碼頭岸邊，發現疑似「頭顱」生物組織，經派員送往高雄地檢署後，由承辦檢察官林恆翠指示送交法醫研究所，經法醫鑑驗並萃取出DNA片段，確認型別與張嫌嫂嫂黃婦相符。

鄢志豪表示，經檢警調閱監視器、刑事鑑識及數位鑑驗等嚴謹、縝密科學偵查方式，積極蒐集齊全犯罪事證，目前鐵證如山、證據確鑿，後續將請檢察官借提訊問張嫌，釐清全案犯罪真相。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。（編輯：林恕暉）1140227