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高雄連環殺人分屍
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高雄分屍案僅驗出2受害者DNA 警擴大搜尋張嫌嫂嫂遺骸

2025/2/19 15:53（2/19 16:19 更新）
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高雄連環殺人分屍案，檢警18日持續打撈搜尋遺骸。中央社記者董俊志攝 114年2月18日
高雄連環殺人分屍案，檢警18日持續打撈搜尋遺骸。中央社記者董俊志攝 114年2月18日
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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄連環殺人分屍案，檢警打撈邁入第14天，檢警至今天中午統計共尋獲76塊疑似人體殘骸，但經鑑驗僅驗出其中2受害者DNA，未尋獲張姓嫌犯嫂嫂殘骸，仍有11件仍待鑑驗。

高雄檢警連日打撈，自6日起投入大量警力調閱數百支監視器，發現3名7旬遇害婦人進入張姓嫌犯住處後便無外出，並掌握張嫌疑似到前鎮區五號船渠周邊棄屍行蹤。至今搜索已邁入第14天，目前範圍已擴大至27號碼頭、高雄展覽館後方水域，經統計打撈到疑似殘骸共有76塊，其中已確認屬於受害趙姓婦人的共36塊、張姓婦人2塊，11件待鑑驗，其餘則非人體組織。

不過，另名失蹤的張嫌嫂嫂黃姓婦人殘骸至今未尋獲，警方則指出，雖然仍無直接證據證明黃婦遭分屍，但從黃婦跟隨張嫌入屋後即未出來，張嫌事後外出至五號船渠附近丟東西、住處屋內血跡DNA等證據，也已足夠表明黃婦遇害，未來在定罪上仍有效力。

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此外，針對張嫌作案凶刀，警方依偵查不公開未公布照片，但也表示其外觀近似夜市牛排刀，只是鋸齒部分較深，總長約20公分長，經比對屍塊切面與凶刀相符。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：龍柏安）1140219

#左營區
#楠梓區
#高雄檢警
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