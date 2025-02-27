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高雄連環殺人分屍
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高雄分屍案尋獲疑似「頭顱」組織 檢警送驗釐清

2025/2/27 12:25（2/27 13:07 更新）
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圖為檢警19日搜索27號碼頭、高雄展覽館後方水域。（中央社檔案照片）
圖為檢警19日搜索27號碼頭、高雄展覽館後方水域。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄連環殺人分屍案，檢警尋獲檢體經鑑驗確認部分屬2名受害者DNA；有民眾昨天在高雄港區發現疑似「頭顱」生物組織，檢警將送鑑驗，釐清是否與案件有關。

高雄市警察局刑事警察大隊今天指出，23日有民眾發現黑色塑膠袋內裝有生物骨骸，經鑑驗為「豬骨頭」，另外，昨天有民眾在高雄港區發現疑似「頭顱」的不明生物組織，為求慎重，經高雄地檢署檢察官指示送交法醫研究所，由法醫鑑驗中。

至於失蹤的張嫌嫂嫂黃姓婦人至今未尋獲，警方表示，目前打撈遺骸皆已全部鑑驗完畢，確認其中38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，其餘物件經鑑驗皆已排除。

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警方說，雖仍無直接證據證明黃婦遭分屍，但從黃婦跟隨張嫌入屋後即未出來，張嫌事後外出至前鎮區五號船渠附近丟東西、住處屋內血跡DNA等證據，已足夠表明黃婦遇害，未來在定罪上仍有效力。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：唐聲揚）1140227

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