高雄連環殺人案罪證確鑿 警續巡視港區搜尋遺骸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄連環殺人分屍案找到疑「頭顱」生物組織，經鑑驗確認與張姓犯嫌嫂嫂黃姓婦人DNA相符，至此3名被害人遺骸均尋獲。警方表示，目前雖暫停潛水打撈，但每天還是會巡視港區。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天指出，當民眾尋獲疑似頭顱部分後，警方第一時間報請高雄地檢署，並由檢察官帶同法醫鑑驗。確認頭顱身分為黃姓被害人後，檢察官也指示適時說明。

此外，此案於2月19日以後雖暫停大規模潛水打撈作業，但警方仍每天持續編排警力，在港區巡查、搜尋，一有發現任何可能人體組織，均會立即報請高雄地檢署檢察官進行送驗，以求確認。

刑大大隊長鄢志豪昨天接受媒體聯訪指出，有民眾26日在高雄港區26號碼頭岸邊，發現疑似「頭顱」生物組織，經派員送往高雄地檢署後，由承辦檢察官林恆翠指示送交法醫研究所，經法醫鑑驗並萃取出DNA片段，確認型別與張嫌嫂嫂黃婦相符。

鄢志豪表示，經檢警調閱監視器、刑事鑑識及數位鑑驗等嚴謹、縝密科學偵查方式，蒐集齊全犯罪事證，目前鐵證如山、證據確鑿，後續將請檢察官借提訊問張嫌，釐清全案犯罪真相。

透過 Google News 追蹤中央社

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。（編輯：謝雅竹）1140228