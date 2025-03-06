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高雄連環殺人分屍
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高雄連環殺人分屍1/48
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高雄連環殺人案 檢警提訊張嫌釐清犯案動機及過程

2025/3/6 12:52（3/6 13:22 更新）
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圖為檢警偵辦高雄連環殺人分屍案，2月10日勘驗凶宅，押解張姓犯嫌（中、黃衣）到現場模擬過程。中央社記者董俊志攝 114年2月10日
圖為檢警偵辦高雄連環殺人分屍案，2月10日勘驗凶宅，押解張姓犯嫌（中、黃衣）到現場模擬過程。中央社記者董俊志攝 114年2月10日
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄連環殺人分屍案，目前已找到3名受害者遺骸，由於相關罪證明確，檢警專案小組今天借提張姓凶嫌偵訊，盼能突破心防，釐清犯案動機及過程，目前仍在訊問中。

高雄連環殺人案目前3名失蹤婦人部分遺骸均已尋獲，警方藉由張嫌住處扣得的2把凶刀上，採驗出失蹤趙姓及張姓婦人DNA，初步研判是用來殺害或分屍用工具。

由於包括凶器、受害者遺骸已陸續尋獲鑑驗確認，相關罪證明確，檢警專案小組繼上月10日帶張嫌至前鎮區住處後，今天借提出來問訊，盼進一步問出犯案動機及過程，目前仍在訊問中；但關於張嫌目前人在哪，以及訊問內容，檢警仍三緘其口。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

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警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。

此外，此案於2月19日後雖暫停大規模潛水打撈作業，但警方仍每天持續編排警力，在港區巡查、搜尋，一有發現任何可能人體組織，均會立即報請高雄地檢署檢察官進行送驗，以求確認。（編輯：陳仁華）1140306

#高雄地檢署
#楠梓區
#前鎮區
#高雄連環殺人案
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