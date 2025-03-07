高雄連環殺人案借提訊問 嫌犯見葷不忌口

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄連環殺人分屍案，檢警昨天借提張姓嫌犯至高雄地檢署，中午用餐時張嫌對於有菜肉、香腸的便當來者不拒照吃照喝，經訊問約8小時押返看守所，但訊問過程檢方拒透露。

高雄連環殺人案目前3名失蹤婦人部分遺骸均已尋獲，包括凶器、受害者遺骸已陸續尋獲鑑驗確認，相關罪證明確，檢警專案小組繼上月10日帶張嫌至前鎮區住處後，昨天借提至高雄地檢署訊問，盼進一步問出犯案動機及過程。

不過，專案小組對於昨天訊問過程和內容均三緘其口低調以對，僅透露張嫌中午和晚餐，面對警方買的有菜有肉的便當，均有正常進食。對比先前被警方帶到前鎮區住處拒吃便當中的肉片，格外耐人尋味。

張嫌昨天在雄檢訊問長達8小時，直到晚間9時許坐上警備車被押返看守所，專案小組也將視偵辦進度，考慮是否再借提出來問訊。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

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警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。

此外，此案於2月19日後雖暫停大規模潛水打撈作業，但警方仍每天持續編排警力，在港區巡查、搜尋，一有發現任何可能人體組織，均會立即報請高雄地檢署檢察官進行送驗，以求確認。（編輯：郭諭儒）1140307