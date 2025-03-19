高雄連環殺人案借提嫌犯鞏固事證 最快下週起訴

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄連環殺人案，檢警專案小組今天會同法醫再借提張姓嫌犯至前鎮住處，由於張嫌至今拒認罪且羈押期限將到，檢警主要為鞏固相關事證，還原案發過程，最快下週就會起訴。

高雄連環殺人分屍案，張嫌2月7日遭高雄地檢署依殺人、損壞屍體、遺棄屍體等罪聲押獲准，2個月羈押期限將至。檢警專案小組繼3月7日借提張嫌到高雄地檢署偵訊後，今天上午9時許再度借提帶到其前鎮區住處蒐證。

專案小組這次特別請勘驗過3名受害者遺體的法醫到場，疑似因鑑驗遺體過程中發現微物跡證，上午更帶著疑似裝著需保持恆溫鑑驗器材的冰桶到場，確認遺體上和張嫌住處的微物跡證是否相符，藉此進一步鞏固物證，檢警人員離去時也帶著2大箱證物。

不過，因張嫌偵查中羈押期限將至，專案小組這次借提蒐證，也有鞏固事證、還原現場和模擬案發過程意味，加上4月初剛好遇上連假，預估最快會趕在下週起訴。

高雄地檢署則指出，今天由主任檢察官謝長夏會同檢察官廖期弘、林恒翠、法醫研究所法醫師潘至信，持搜索票前往張嫌住處再行搜索。主要是針對相關事證再行確認，並由專業法醫協助釐清相關疑義。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。（編輯：謝雅竹）1140319