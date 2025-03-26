高雄連環殺人案羈押期限將至 27日召開延押庭
2025/3/26 11:06
（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄連環殺人分屍案，檢警專案小組19日再借提張姓嫌犯到前鎮住處蒐證後，因張嫌偵查羈押期限將至，且部分案情仍待釐清，高雄地檢署已聲請延押，法官預計明天召開延押庭。
高雄連環殺人分屍案，73歲張嫌2月7日遭高雄地檢署依殺人、損壞屍體、遺棄屍體等罪聲押獲准，偵查中2個月羈押期限將至。
外界原認為繼19日再度借提張嫌至前鎮區住處蒐證後，將趕在羈押期限前起訴張嫌，但如今可能因鑑驗微物跡證報告尚需時間，且部分案情仍待釐清，檢方24日遞狀聲請延押，高雄地方法院法官將在明天召開延押庭。
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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。
警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。（編輯：郭諭儒）1140326
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