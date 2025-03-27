高雄連環殺人分屍案 犯嫌4/7起延押2個月

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高雄連環殺人分屍案，因張嫌偵查中羈押期限將至，且全案仍有案情待釐清，高雄地檢署24日聲請延押。高雄地方法院今天中午召開延押庭，法官下午裁定自4月7日起延押2月。

高雄連環殺人分屍案，73歲張嫌2月7日遭高雄地檢署依殺人、損壞屍體、遺棄屍體等罪聲押獲准，偵查中2個月羈押期限將至。高雄地檢署24日遞狀聲請延押，高雄地方法院今天中午11時召開延押庭，張嫌進入法庭前仍低頭不發一語。法官下午3時許裁定自114年4月7日起延長羈押2個月，依法偵查中可延押1次，延押期間1次不可超過2個月。

高雄地院指出，檢察官同時也聲請禁止被告閱報、聽收音機、看電視等處分，法官認為，須以達避免被告滅證之虞為目的，且符合比例原則才可准許，但檢察官所持理由與滅證無關，因此予以駁回。

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全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。（編輯：李淑華）1140327