高雄連環殺人案借提嫌犯 死者家屬拍車窗大罵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄連環殺人案，檢警今天上午再借提張姓嫌犯到前鎮住處調查，並帶走2大箱證物離去。受害者家屬在張嫌要上車離去時，衝上前拍打張嫌那側的車窗大聲辱罵，場面火爆。

檢警專案小組繼7日借提張姓嫌犯到高雄地檢署偵訊後，今天上午9時許再度借提帶到其前鎮區住處蒐證，高雄地檢署檢察官會同市警局刑事警察大隊、鑑識小組共10多人帶著張嫌進入住處勘驗採證，但檢察官進入約1小時即先行離去，面對媒體追問勘驗進度則不發一語。

高雄地檢署指出，今天由主任檢察官謝長夏會同檢察官廖期弘、林恒翠、法醫研究所法醫師潘至信，搜索票前往張嫌住處再行搜索。主要是針對相關事證再行確認，並由專業法醫協助釐清相關疑義。

另有2名受害者家屬也在員警陪同下進入住處，但詳細過程和原因不明，家屬僅在內待了約5分鐘即下樓。直到中午12時許，專案小組人員先帶著2大箱紙箱證物上車，張嫌隨後也在警方護送下上車。

不過，當張嫌正要上車時，一旁民眾突然大罵「心理變態」；隨後警方車輛才剛起步時，一名戴帽子口罩的受害者家屬更衝上前猛力拍打車窗，並大聲辱罵張嫌出氣，員警見狀迅速上前勸離家屬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。

警方表示，目前已鑑驗遺骸中，確認其中有38塊屬趙姓婦人、2塊屬張姓婦人，及1件屬黃姓婦人。（編輯：郭諭儒）1140319

高雄連環殺人案，檢警19日上午再借提張姓嫌犯到前鎮住處調查，受害者家屬在張嫌要上車離去時，衝上前拍打張嫌那側的車窗大聲辱罵，員警見狀勸離家屬。中央社記者董俊志攝 114年3月19日