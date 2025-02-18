高雄連環殺人案 鑑驗出1塊屬遇害婦人肝臟組織

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（中央社記者張已亷高雄18日電）高雄連環殺人案，檢警原認尋獲69塊殘骸，但因檢體脆化，目前送驗共計72塊遺骸，排除25塊非人組織，37塊確認各屬2名疑遇害婦人，再經鑑驗確認1塊屬趙婦肝臟組織，尚有9塊待鑑驗。

高雄市警察局刑事警察大隊今天發布訊息指出，專案小組與民間救難協會及家屬通力合作下，近期分別在第五船渠、高雄港碼頭區等水域，陸續發現並撈獲72塊疑似屍塊及其他可疑衣物，經法醫相驗初步排除25塊禽類皮膚、塑膠、保麗龍、雞腿骨、麵包等非人體組織。

警方表示，經DNA鑑驗身分確認其中37塊殘骸，2塊屬左營區張姓婦人及35塊屬楠梓區趙姓婦人，其餘檢體送鑑識中心鑑驗，萃取3件DNA片段屬人體組織，其中1件鑑驗出肝臟組織DNA型別與趙婦相符，另有2件需再加長萃取時間後再鑑驗DNA型別，至於17日尋獲的7塊疑似屍塊的皮膚組織，將送法醫鑑驗，並持續蒐集相關事證，鞏固犯罪證據。

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另外，檢警成立「鷹眼小組」調閱監視器畫面掌握事證，發現張姓嫌犯嫂嫂黃婦民國113年11月29日中午12時許進入前鎮區張嫌住處後就未再出門，張嫌則在隔天凌晨3時許陸續持提袋騎腳踏車出門，回來時袋子就已空掉。經檢警連日偵辦，從張嫌當時移動路線研判是到五號船渠周邊棄屍，綜合當前相關事證，檢警懷疑黃婦、張婦、趙婦等3人都已遇害並遭棄屍五號船渠周邊，至於張嫌外出幾趟則尚待分析。

全案起因楠梓區冠夫姓71歲趙婦失蹤，警方調閱監視器畫面等事證，鎖定73歲張男涉嫌殺害對方並棄屍前鎮五號船渠周邊，再追查發現張嫌嫂嫂75歲黃婦及左營區75歲張婦疑遇害，日後在張嫌前鎮區住處採集到3名女性血跡DNA，經比對與3名婦人親屬吻合，認定3婦已遇害。（編輯：郭諭儒）1140218