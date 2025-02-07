加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》寒流到氣溫驟降 氣象署說明影響時間範圍
首頁 / 社會
高雄連環殺人案
新聞專題
高雄連環殺人案1/7
首頁 / 社會

高雄分屍案檢警定調連環殺人 2受害者身分確認含左營失蹤婦

2025/2/7 14:25（2/7 14:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄7旬婦人前往張姓男友人（馬賽克者）住處失蹤，警方根據張男5度持袋至河邊丟東西，且屋內有婦人血跡朝殺人罪偵辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月7日
高雄7旬婦人前往張姓男友人（馬賽克者）住處失蹤，警方根據張男5度持袋至河邊丟東西，且屋內有婦人血跡朝殺人罪偵辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄楠梓7旬婦人遭張姓老翁殺害分屍，警方在住處採證3組不同女性DNA，且發現左營失蹤第2名張姓婦人1月17日下午進入張嫌住處未外出，另張嫌嫂嫂失蹤2月，全案擴大釐清中。

對於第3名被害人確切身分，後續將借訊嫌犯查證作案時間疑點。目前法醫與鑑識人員優先解釋「張嫌住處採證3組不同女性DNA」謎團。

對於這起震驚社會分屍命案，高雄市警察局長林炎田主持在刑警大隊召開記者會表示，稍早經鑑識中心比對張嫌住處3組女性血跡DNA，其中2人已確定為趙姓和張姓婦人，另一組DNA則已聯繫到張嫌嫂嫂家屬採驗DNA，仍待比對確定身分。

林炎田說，張嫌均針對年長女性，邀到家裡後行凶。但其均矢口否認犯行不願配合。林炎田補充，張嫌嫂嫂平時住在高雄楠梓區，偶爾才會回前鎮區住處探視，家屬去年12月15日報案失蹤，但至今仍未找到人。

目前全案除了冠夫姓趙姓婦人屍塊、張婦血跡已透過DNA鑑定確認身分，年逾70歲的張嫌犯案動機為何，包括被害人經濟狀況，嫌犯分別與3名婦人交往關係，是否有金錢往來，以及行凶刀器等案情疑點，都待檢警釐清。

高雄檢警專案小組針對73歲張嫌作案特殊手法，因於現場採證發現有3組不同女性DNA型別，全面性清查失蹤人口，比對左營區也有一名年長張姓婦人，符合張嫌作案類型。

經調閱監視器影像追查，第2名失蹤的張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午進入張嫌住處後便無外出，顯見張嫌涉嫌重大。至於張嫌嫂嫂自去年12月已被通報失蹤。

google news透過 Google News追蹤中央社

檢警調查，張嫌原跟兄長和嫂嫂同住在前鎮區，但去年張嫌兄長去世後，嫂嫂即搬去與兒女同住，僅留下張嫌獨居，嫂嫂則偶爾返回前鎮住處探視，不料2個月前被通報失蹤。

警方調查，涉案張男有性侵、搶奪和竊盜等前科，年輕時擔任職業軍人曾因性侵案遭軍法重判無期徒刑，之後獲假釋出獄，這次竟犯下滔天大罪。（編輯：孫承武）1140207

#刑警大隊
#高雄
#林炎田
#高雄市
#高雄市警局
#分屍案
延伸閱讀
高雄73歲翁涉殺害分屍老婦 檢聲押獲准涉殺同居人並棄屍 彰化女及前男友深夜收押禁見屏東命案凶嫌殺害鄰居逃41小時 屏檢聲押獲准
高雄連環殺人案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄分屍案凶嫌住處發現另2人血跡 警疑3婦受害
19
更多編輯台推薦新聞：