高雄分屍案檢警定調連環殺人 2受害者身分確認含左營失蹤婦

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄楠梓7旬婦人遭張姓老翁殺害分屍，警方在住處採證3組不同女性DNA，且發現左營失蹤第2名張姓婦人1月17日下午進入張嫌住處未外出，另張嫌嫂嫂失蹤2月，全案擴大釐清中。

對於第3名被害人確切身分，後續將借訊嫌犯查證作案時間疑點。目前法醫與鑑識人員優先解釋「張嫌住處採證3組不同女性DNA」謎團。

對於這起震驚社會分屍命案，高雄市警察局長林炎田主持在刑警大隊召開記者會表示，稍早經鑑識中心比對張嫌住處3組女性血跡DNA，其中2人已確定為趙姓和張姓婦人，另一組DNA則已聯繫到張嫌嫂嫂家屬採驗DNA，仍待比對確定身分。

林炎田說，張嫌均針對年長女性，邀到家裡後行凶。但其均矢口否認犯行不願配合。林炎田補充，張嫌嫂嫂平時住在高雄楠梓區，偶爾才會回前鎮區住處探視，家屬去年12月15日報案失蹤，但至今仍未找到人。

目前全案除了冠夫姓趙姓婦人屍塊、張婦血跡已透過DNA鑑定確認身分，年逾70歲的張嫌犯案動機為何，包括被害人經濟狀況，嫌犯分別與3名婦人交往關係，是否有金錢往來，以及行凶刀器等案情疑點，都待檢警釐清。

高雄檢警專案小組針對73歲張嫌作案特殊手法，因於現場採證發現有3組不同女性DNA型別，全面性清查失蹤人口，比對左營區也有一名年長張姓婦人，符合張嫌作案類型。

經調閱監視器影像追查，第2名失蹤的張婦1月17日先出現於三民公園，再與張嫌共同出現於前鎮區，並在當天下午進入張嫌住處後便無外出，顯見張嫌涉嫌重大。至於張嫌嫂嫂自去年12月已被通報失蹤。

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檢警調查，張嫌原跟兄長和嫂嫂同住在前鎮區，但去年張嫌兄長去世後，嫂嫂即搬去與兒女同住，僅留下張嫌獨居，嫂嫂則偶爾返回前鎮住處探視，不料2個月前被通報失蹤。

警方調查，涉案張男有性侵、搶奪和竊盜等前科，年輕時擔任職業軍人曾因性侵案遭軍法重判無期徒刑，之後獲假釋出獄，這次竟犯下滔天大罪。（編輯：孫承武）1140207