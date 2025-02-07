高雄分屍案凶嫌住處發現另2人血跡 警疑3婦受害

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄楠梓7旬趙姓婦人遭張姓老翁殺害分屍，警方在其住處發現婦人和他人血跡，且左營失蹤張姓婦人曾出現住處附近，經鑑定發現有第3人血跡，且張嫌嫂嫂也失蹤，全案擴大釐清中。

檢警採驗初步，張嫌住處血跡經鑑識除了確認為受害婦人，還有第3人血跡，據此不排除有其他人受害。涉案的張男有性侵、搶奪和竊盜等前科，年輕時擔任職業軍人曾因性侵案遭軍法重判無期徒刑，之後獲假釋出獄，這次竟犯下滔天大罪。

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這起分屍命案，家住左營區另名失聯3週的75歲張姓老婦，最後身影出現在張嫌前鎮區住處附近，警方擔心她淪為第2名受害者；此外，張嫌的大嫂也被家人通報失蹤，已失蹤約2個月。

家住楠梓區71歲、冠夫姓的趙姓婦人前往73歲張姓男友人住處失蹤，警方根據張嫌先後5度持袋子丟棄前鎮河；且屋內有噴濺血跡痕。在陸續尋獲屍塊，全案朝殺人罪偵辦。張嫌昨晚移送雄檢後依殺人罪嫌聲押，高雄地方法院上午開庭遭裁定羈押禁見。（編輯：孫承武）1140207