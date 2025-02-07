高雄71歲婦遭殺害分屍 涉案73歲老翁聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄7旬婦人前往張姓男友人住處失蹤，警方根據張男屢持袋至河邊丟東西，且屋內有婦人血跡朝殺人罪偵辦。張男昨晚移送雄檢，檢方依殺人罪聲押，高雄地院今天中午裁准羈押。

高雄地檢署指出，張男昨晚在楠梓警分局偵訊後依殺人罪移送高雄地檢署。檢方認定其涉犯殺人等罪嫌疑重大，且全案仍有諸多疑點待釐清，向高雄地方法院聲請羈押禁見，法官今天中午依其仍有再犯、逃亡之虞裁准羈押。

警方調查，家住楠梓區71歲冠夫姓趙姓婦人2日下午5時5分因不明原因騎機車外出，北上出遊的婦人家屬當晚返家找不到人，且手機無法撥通，先在3日上午10時前往楠梓分局報案一般協尋。家屬遲遲等不到人懷疑遭遇不測，4日下午再向警方反映，警方隨即緊急協尋調閱行蹤。

經追查調閱監視器畫面發現，婦人2日晚間6時許騎車載73歲張男前往對方前鎮區住處後就未再離開；張男3日上午6時至10時許先後12度外出，形跡可疑，且其中5次外出均持黑色垃圾袋騎車前往前鎮一處運河附近，之後持空袋子返家。

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警方4日晚間9時許先前往張男住處詢問，但在屋內並未發現相關跡證，5日報請雄檢指揮偵辦，晚間8時50分持拘票前往前鎮緝獲張男到案，經鑑識中心於住家鑑識採證，發現屋內牆上、地板、浴室毛巾有多處血跡噴濺痕等生物跡證，據此認定張男涉嫌殺人。

警方昨天派員前往打撈找到部分疑為婦人人體組織跟器官屍塊，經鑑識中心連夜比對屍塊和張男家中血跡，已確認身分為失蹤婦人，且不排除其他人遇害，全案擴大釐清中。（編輯：孫承武）1140207