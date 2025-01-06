屏東命案凶嫌殺害鄰居逃41小時 屏檢聲押獲准

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東崁頂鄉翁姓男子3日持刀殺害鄰居，導致重傷身亡，翁男犯案後竄逃逾41個小時，返住處洗澡被警方逮捕移送，屏檢認犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

屏檢今天發布新聞稿指出，犯嫌翁姓男子與被害人蘇姓男子為鄰居關係，因細故口角爭執而心生怨懟，3日傍晚6時許，翁男持自行購買1把牛刀，前往蘇男位於崁頂鄉住處，持刀刺傷蘇男胸腹部等部位，隨即逃離現場，蘇男向鄰居求救，緊急送醫，但仍因傷勢過重而不治身亡。

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檢警調閱監視器畫面追蹤逃逸翁嫌外，也到案發現場進行勘察採證，4日下午率同法醫進行相驗；翁嫌逃逸後，陸續至崁頂鄉堤防、農地、倉庫及工寮等處躲避，直到5日上午返回住處洗澡，經東港分局員警發現後，持核發拘票將他逮捕。

屏檢指出，檢察官偵訊後，認翁嫌涉嫌刑法第271條殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大並有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押，法院於今天上午裁准羈押。（編輯：陳仁華）1140106