高雄分屍案發現他人血跡 警釐清左營失蹤婦關聯性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄楠梓7旬婦人遭張姓老翁殺害分屍，警方在其住處發現婦人和其他血跡，懷疑有他人遇害。另左營失蹤張姓婦人曾出現張嫌住處附近，警方已採家屬DNA檢體比對，釐清兩案關聯。

高雄昨天發生重大命案，家住楠梓區71歲婦人前往73歲張姓男友人住處失蹤，警方根據張嫌5度持袋至河邊丟東西，且屋內有婦人血跡朝殺人罪偵辦。張嫌昨晚移送雄檢後，檢方依殺人罪嫌聲押，高雄地方法院今天上午開庭。但張嫌住處血跡經鑑識除了確認為受害婦人，還有他人血跡，據此不排除有其他人受害。

高雄市政府警察局左營分局今天上午指出，警方接獲75歲張婦家屬報案稱，1月14日載張婦返回左營區富民路住家後，接連10多天都沒再見到人，也聯繫不上，張婦兒子1月27日報案後仍未找到人，其家屬31日再度報案，警方已將此案提升為緊急協尋案，持續調閱監視器畫面追查行蹤。

警方發現，張婦1月17日中午1時許搭捷運前往三民公園後，即未再調到其他監視器畫面，目前已派員前往三民公園查訪。

不過，因昨天發生張嫌疑在前鎮區住處殺害婦人分屍命案，左營警方為求慎重也向前鎮調閱張嫌住處附近監視器畫面，並在其住處附近約300公尺發現失蹤的張婦身影。

透過 Google News 追蹤中央社

警方發現後不敢大意，目前已採取張婦女兒口腔DNA檢體送鑑識中心，與張嫌住處血跡進行比對。另擴大調閱並保留張嫌住家周邊監視器，進一步確認相關時間點，以釐清案情。

左營分局指出，全案已組成專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，全力查證、釐清原委。（編輯：謝雅竹）1140207