高雄7旬婦疑遭分屍 警逮男嫌尋獲2屍塊

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄警方接獲七旬婦人失蹤案，發現婦人載張姓男子前往對方住處後並未離開。警方昨天拘提張男，發現張男5度持袋子前往前鎮運河；警方已在運河撈到2屍塊，將依殺人罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天下午召開記者會指出，一名家住楠梓區的年逾70歲婦人2日下午5時5分騎乘機車外出，婦人家屬當晚返家發現母親未返家，且手機無法撥通，先在3日上午10時前往楠梓分局報案協尋。

警方受理後調閱監視器發現，婦人2日晚間6時許騎車載73歲張男前往對方前鎮區住處後就失去行蹤，警方針對年長者失蹤案件，比照重大刑案偵辦，立即結合刑警大隊及前鎮分局共同派員追查婦人下落。

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經以科技偵查比對監視影像發現，張男2月3日上午6時至10時許共有12度外出，形跡可疑，懷疑婦人恐遭殺害，經深入追查發現張男其中5次外出均持黑色垃圾袋出門，前往前鎮一處運河，之後再持空袋子返家。

警方立即由專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，昨天晚間8時50分持拘票前往前鎮緝獲張男到案，經鑑識中心派員於張男住家鑑識採證，發現屋內有多處血跡噴濺痕等生物跡證，涉嫌重大，全案將依殺人罪移送高雄地檢署偵辦，以利後續擴大偵辦。（編輯：蕭博文）1140206