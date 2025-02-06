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高雄七旬婦失蹤5天 疑友人殺害分屍丟棄運河

2025/2/6 17:05（2/6 17:33 更新）
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高雄市7旬林姓婦人日前前往張姓男友人住處後失聯，警方獲報根據相關跡證懷疑林婦遭張男殺害、棄屍運河，6日並動員赴運河邊打撈，找到部分疑為人體組織跟器官的屍塊，詳細身分仍待鑑定報告出爐確認。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月6日
高雄市7旬林姓婦人日前前往張姓男友人住處後失聯，警方獲報根據相關跡證懷疑林婦遭張男殺害、棄屍運河，6日並動員赴運河邊打撈，找到部分疑為人體組織跟器官的屍塊，詳細身分仍待鑑定報告出爐確認。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月6日
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄林姓婦人2日下午前往認識多年張姓男友人住處後失蹤，警方根據張男5度持袋至河邊丟東西，且屋內有血跡懷疑林婦遇害，目前僅找到2屍塊，張男否認涉案，全案擴大釐清中。

警方調查，家住高雄楠梓區的71歲林姓婦人2日下午5時5分因不明原因騎機車外出，北上出遊的婦人家屬當晚返家找不到人，且手機無法撥通，先在3日上午10時前往楠梓分局報案一般協尋。但林婦家屬遲遲等不到人，懷疑遭遇不測，4日下午再向警方反映，警方也據此改為緊急協尋，調閱婦人行蹤。

經深入追查調閱監視器畫面發現，林婦2日晚間6時許騎車載73歲張男前往對方前鎮區住處後就未再離開；張男3日上午6時至10時許則共12度外出，形跡可疑，且其中5次外出均持黑色垃圾袋騎車前往前鎮一處運河附近，之後再持空袋子返家。

警方4日晚間9時許先前往張男住處詢問，但在屋內並未發現相關跡證，昨天報請高雄地檢署指揮偵辦後，晚間8時50分持拘票前往前鎮緝獲張男到案，經鑑識中心於住家鑑識採證，發現屋內牆上、地板、浴室毛巾有多處血跡噴濺痕等生物跡證，據此認定張男涉嫌殺人。

不過，張男被警方帶回後不願配合，辯稱林婦前往其住處後30分鐘即離開，也不知道去哪裡。警方查出張男與林婦為10多年好友，張男曾因案被判無期徒刑服刑假釋，目前無業獨居中；但確切犯案動機與凶器下落，目前仍待偵訊尋找中。

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高雄市警察局刑事警察大隊今天下午指出，警方依據張男前往前鎮區一處運河的監視器畫面，今天派員前往打撈，並找到部分疑似為人體組織及器官的屍塊，確切身分仍待晚間DNA鑑定報告出爐。

警方表示，目前張男仍在詢問中，全案詢後將依殺人等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並聲請羈押，以利後續擴大偵辦。（編輯：陳仁華）1140206

高雄警方接獲一起7旬婦人失蹤案，透過監視器畫面發現婦人載著張姓男子前往對方住處後就未離開，懷疑張男行凶後分屍丟棄，全案依殺人罪偵辦中。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月6日
高雄警方接獲一起7旬婦人失蹤案，透過監視器畫面發現婦人載著張姓男子前往對方住處後就未離開，懷疑張男行凶後分屍丟棄，全案依殺人罪偵辦中。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 114年2月6日
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