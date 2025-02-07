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中選會：罷免送件數達35案 其中32案為立委

2025/2/7 20:38（2/7 20:49 更新）
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圖為罷免團體3日上午前往中選會送件，大量連署書暫放在中選會外。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）罷免提案陸續增加，中選會今天表示，截至傍晚5時為止，收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案。

公職人員選舉罷免法規定就職未滿一年者，不得罷免。2月1日是立委就職滿一週年，中央選舉委員會陸續收到罷免提案，包含3日收到20案罷免案送件，其中19案為國民黨立委罷免案，1案為縣市首長罷免案；5日也收到藍營青年「罷吳四騎士」罷免民進黨立委的提案。

至於罷免提案最新送件數，中選會回覆記者提問指出，截至傍晚5時為止，中選會共收到的罷免案送件數為35案，其中32案為立委罷免案，1案為市縣長罷免案，2案為市縣議員罷免案；由於這些案件已進入處理程序，依法辦理，中選會不予評論或做其他回應。

此外，日前有花蓮民眾指戶政人員登門詢問罷免立委單是否本人簽署，引發「查水表」爭議。花蓮縣政府昨天表示，戶政人員實地查核造成觀感不佳，會檢討改進。

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中選會今天也透過文字說明指出，戶政機關對地方選委會依法協查罷免提議名冊的法定權責範疇，並不及於查詢單的協處事宜。

中選會強調，即使地方選委會寄送查詢單，也應符合法定要件，始得寄送查詢單，而非可以恣意為之，同時不得以電話查詢，或以面訪等各式方式替代。（編輯：林興盟）1140207

#中選會
#國民黨
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