針對大罷免 朱立倫籲總統智慧化解錯誤團結面對世界

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）國民黨主席朱立倫今天到屏東黨部新春團拜，對於大罷免，他呼籲總統賴清德用智慧「化解錯誤」；當前世界挑戰多，台灣應團結共同努力面對。

朱立倫今天到國民黨屏東黨部新春團拜，媒體提問大罷免如何反制，他表示，新年期間希望大家和和氣氣，再次呼籲賴總統拿出總統高度，用智慧化解任何錯誤，台灣唯有團結大家共同努力，解決當前非常多挑戰，尤其關稅戰或AI戰，以及整個世界經濟挑戰，對台灣來講都非常嚴峻，應共同努力解決這些問題，「而不是在內部製造衝突跟矛盾」。

朱立倫也重申國民黨新會期優先推動法案，他說，新會期是民生法案會期，有非常多重要法案，面對AI世代挑戰，會全力推動AI基本法；對於能源政策，將修改電業法，有專業獨立的監督委員監督台灣電力及能源，針對核電則希望能延役20年；面對永續社會，環境基本法也非常重要，非核家園配合新世紀改成非碳家園。

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朱立倫說，民進黨版長照2.0已10年快到期，希望推動長照保險制以支持長輩；另外，修正運動產業發展條例、降低金融業營業稅、支持新創產業及青年就業。

媒體問及預算刪除後行政機關動作，朱立倫表示，預算扣除台電補助僅刪除3.5%、影響有限，新年度預算也比去年增加新台幣800億元，好好做事、好好運用，比較重要。（編輯：陳仁華）1140206

國民黨屏東黨部6日新春團拜，國民黨主席朱立倫（第1排右3）、屏東黨部主委、立委蘇清泉（第1排左3）、立委盧縣一（1排左2）、屏東市長周佳琪（左1）等人出席。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日