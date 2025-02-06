加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

針對大罷免 朱立倫籲總統智慧化解錯誤團結面對世界

2025/2/6 13:50（2/6 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨主席朱立倫（圖）6日到屏東縣黨部出席新春團拜，對於大罷免，他呼籲總統賴清德用智慧「化解錯誤」。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日
國民黨主席朱立倫（圖）6日到屏東縣黨部出席新春團拜，對於大罷免，他呼籲總統賴清德用智慧「化解錯誤」。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）國民黨主席朱立倫今天到屏東黨部新春團拜，對於大罷免，他呼籲總統賴清德用智慧「化解錯誤」；當前世界挑戰多，台灣應團結共同努力面對。

朱立倫今天到國民黨屏東黨部新春團拜，媒體提問大罷免如何反制，他表示，新年期間希望大家和和氣氣，再次呼籲賴總統拿出總統高度，用智慧化解任何錯誤，台灣唯有團結大家共同努力，解決當前非常多挑戰，尤其關稅戰或AI戰，以及整個世界經濟挑戰，對台灣來講都非常嚴峻，應共同努力解決這些問題，「而不是在內部製造衝突跟矛盾」。

朱立倫也重申國民黨新會期優先推動法案，他說，新會期是民生法案會期，有非常多重要法案，面對AI世代挑戰，會全力推動AI基本法；對於能源政策，將修改電業法，有專業獨立的監督委員監督台灣電力及能源，針對核電則希望能延役20年；面對永續社會，環境基本法也非常重要，非核家園配合新世紀改成非碳家園。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

朱立倫說，民進黨版長照2.0已10年快到期，希望推動長照保險制以支持長輩；另外，修正運動產業發展條例、降低金融業營業稅、支持新創產業及青年就業。

媒體問及預算刪除後行政機關動作，朱立倫表示，預算扣除台電補助僅刪除3.5%、影響有限，新年度預算也比去年增加新台幣800億元，好好做事、好好運用，比較重要。（編輯：陳仁華）1140206

#台灣
#賴清德
#台電
#朱立倫
#基本法
國民黨屏東黨部6日新春團拜，國民黨主席朱立倫（第1排右3）、屏東黨部主委、立委蘇清泉（第1排左3）、立委盧縣一（1排左2）、屏東市長周佳琪（左1）等人出席。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日
國民黨屏東黨部6日新春團拜，國民黨主席朱立倫（第1排右3）、屏東黨部主委、立委蘇清泉（第1排左3）、立委盧縣一（1排左2）、屏東市長周佳琪（左1）等人出席。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日
國民黨主席朱立倫（前右）6日到屏東縣黨部出席新春團拜，與黨員握手致意。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日
國民黨主席朱立倫（前右）6日到屏東縣黨部出席新春團拜，與黨員握手致意。中央社記者黃郁菁攝 114年2月6日
朱立倫
傳與朱有默契不選黨主席 盧秀燕：很多消息我不知道藍推非核家園改非碳家園 綠：社會欠缺共識
賴清德
副總統出席指南宮護國祈安大會 盼正能量遍及全台灣政院：今年經濟成長率估逾3% 供電維持穩定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：