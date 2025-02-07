新北綠委代收罷免連署 民進黨團：會做民意強大後盾

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（中央社記者林敬殷台北7日電）民進黨新北市立委蘇巧慧、吳秉叡等人今天表示，民進黨新北市立委會做公民團體後盾，提供罷免連署書「代收代轉」服務。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨團會做民意、民團最強大的後盾，對惡罷、亂罷會用最合作方式一起突破跟反制。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，對於身兼民進黨新北市黨部主委的蘇巧慧等人宣示會做公民團體後盾，吳思瑤做上述表示。

吳思瑤說，當國會民主失序、運作失靈，一再毀憲亂政，甚至不惜刪減、凍結總預算，已經動搖國本。人民是國家的主人，罷免是人民行使憲法賦予的民主救援機制，對於人民主導的罷免串連發動百分之百尊重，民進黨團民意先行，絕對會是民意、民團最強大的後盾，這個立場從第一天到現在沒有改變，未來也不會改變。

吳思瑤指出，對於利用政黨力量，假罷免之名，行政治鬥爭之實，對未來選舉布局、超前部署，以政黨之力透過罷免進行政治盤算，拉下優質立委，遂行未來選舉的個人利益，乃至於政黨利益，這就是國民黨。

吳思瑤表示，無論是2026年地方選舉，或2028年選舉，人民對政黨表現都會一筆一筆記在帳上，當然也會反映在民主選舉，民意是人民最終的定奪。面對民意要謙卑、懂得聆聽，而不是一再硬凹，假民意遂行政黨惡鬥的目的。

吳思瑤說，民進黨從中央跟地方態度都非常一致，身為民意代表，政黨也是服務人民，作為人民的備援、協力，本來就是立委的職責，反制惡罷、亂罷，是民進黨立委共同立場，對於惡罷、亂罷會用最合作的方式一起突破跟反制。

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吳思瑤表示，民進黨會是民團必要的支援及備援，只要民團有要求、需要，都盡可能協助。

民進黨立委沈伯洋說，罷免是人民運動，一定是民意先行，公民團體才是罷免運動的主角，也承受第一波攻擊，藍白傾全黨之力攻擊公民團體，公民團體面臨惡意霸凌，絕對需要支援、後盾，作為民意代表，如果人民有來，當然是全力支援。（編輯：楊蘭軒）1140207