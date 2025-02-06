立法院新春團拜綠委缺席 韓國瑜自嘲：快被罷免了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北6日電）立法院長韓國瑜今天在新春團拜時說，感謝立院職員辛苦一整年，他也開玩笑說自己快被罷免了，但一點都不擔憂，當一天和尚、被鐘敲一天。

立法院今天舉行新春團拜，韓國瑜、立法院副院長江啟臣、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等立委出席，互道恭喜、發送福圓茶與福橘，並邀九天民俗技藝團開場表演，但民進黨團立委並未出席。

韓國瑜致詞時表示，立法院公務員辛苦一整年，請大家謹記身為公務員要把份內工作做好，大家的辛苦他也都看在眼裡。多年來他在不同崗位上，常提到「榮譽歸團體、福利歸員工」，幫所有員工爭取最大福利，是他職責所在。

韓國瑜說，在三黨不過半的立法院，新的權力結構改變，不停攻防、爭吵、論辯，職員應做好該做的事，不受外界干預。新的一年可預見一定會顛簸不已，他也開玩笑地說，「尤其是我快被罷免了，這可能是我最後一次」，但他一點都不擔憂，當一天和尚、被鐘敲一天。

韓國瑜表示，各行各業都有神明在保護，他想了很久不知道立法院要拜誰，最後突然想到「拜孫悟空，因為沒有通天本領，沒辦法協調朝野協商」。他希望立法院一整年能和和氣氣，在論辯中找出真理的道路，爭執中為民眾謀求最大福祉，衝出更多福國利民法案。

江啟臣說，因韓國瑜主持議事忙碌，很多接見外賓行程都是他代行，感謝朝野立委在接見外賓時都一團和氣，他笑著說「以後是不是協商也邀請外賓來參加」，各黨雖有不同意見，但面對國家整體立場對外的時候還是一致以國家為優先，相信在國外做得到，在國內沒理由做不到。

透過 Google News 追蹤中央社

傅崐萁說，經過一年磨合，朝野間更加了解，要更務實推動重大法案，國際貿易戰將全面開打，國會須承擔重責大任，不能讓產業出走；他還說，總預算實際減列新台幣1075億元，怎麼會沒辦法執政。希望大家同心協力，因應國際變局推動福國利民法案，讓國家更加富強。

黃國昌表示，過去一年立法院繳出一張了不起的成績單，十幾年來說要改革的法案，一個一個在2024年完成，例如財政收支劃分法、國會改革、司法改革、吹哨者保護法，都是過去一直跳票的法案，感謝韓國瑜「戴著鋼盔往前衝」，帶領大家幫台灣社會完成重要法案。（編輯：翟思嘉）1140206

立法院長韓國瑜（中）6日上午主持立法院114年新春團拜，與副院長江啟臣（左3）、國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右3）、民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右2）等人舉茶杯祝福。中央社記者趙世勳攝 114年2月6日

立法院長韓國瑜（前左2）6日上午主持立法院114年新春團拜，發放橘子祝福立法院公職人員新會期開工一切順利。中央社記者趙世勳攝 114年2月6日