加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度
首頁 / 政治

花蓮戶政查訪提議罷免者 縣選委會：僅確認戶籍

2025/2/6 17:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）有民眾指花蓮市戶政人員登門詢問提議人是否親簽罷免單，中選會要求說明；花蓮縣選委會今天下午指出，經調查是進行戶籍確認而非查對簽名，應無違法但做法不恰當，有斟酌餘地。

有民眾在社群網站Threads針對花蓮罷免發文表示，昨天下午有自稱戶政事務所人員來訪並出示證件後，拿出他填寫的罷免單影本詢問是不是他本人填寫；他回答沒錯後，對方再拿出一張確認單要求勾選「是」再簽名。此舉引發外界討論，是不是被「查水表」。

因戶政事務人員登門查對引起討論，中選會今天要求花蓮縣選委會與協辦選務的花蓮縣府調查說明。

花蓮縣選委會總幹事吳俊毅今天下午接受中央社記者採訪指出，經電話詢問遭爆料的花蓮市戶政所股長兼秘書，她說明，當時是調查戶籍資料，不是詢問罷免單簽名，且還沒開口問，就被拍照趕出去。

吳俊毅說，據花蓮戶政事務所秘書說明，沒有將連署書名單副本帶出，也沒有把查訪資料給對方看，只是口頭詢問，並沒有個資外洩問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳俊毅說，依照當事人說法，確認戶籍資料屬行政調查權責，認為應無違法，但做法確實不恰當，有斟酌餘地，有教育不足的疑慮；是不是有違法或逾越權責，待中選會認定。

吳俊毅說，會將調查結果回報中選會，若中選會認定責任在他，要行政處分，會樂意接受。（編輯：陳仁華）1140206

#中選會
#吳俊毅
#花蓮市
#花蓮縣
#花蓮縣選委會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：