花蓮戶政查訪罷免者 縣府：觀感不佳檢討改進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）有花蓮民眾指戶政人員登門詢問罷免立委單是否本人簽署，質疑「查水表」。花蓮縣選委會表示，行政調查沒有逾越權責，但如何執行有斟酌餘地。花蓮縣政府說，戶政人員實地查核造成觀感不佳，會檢討改進。

有民眾在社群網站Threads針對花蓮罷免發文表示，昨天下午有自稱戶政事務所人員來訪並出示證件後，拿出他填寫的罷免單影本詢問是不是本人填寫。他回答沒錯後，對方再拿出一張確認單要求勾選「是」再簽名。此舉引發外界討論是不是被「查水表」。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順指出，接到2起民眾陳情，有戶政人員登門詢問罷免單是否本人簽署，對於縣府「自創查證方式」感到驚訝，也讓連署人感到害怕。

胡仁順說，名單由中選會交給地方選委會，進行「在籍確認」，若有疑似代替簽名或蓋章等，根據選罷法規定，只會寄出「查詢單」確認，不會以電話、登門等方式直接與民眾聯繫。

花蓮縣府民政處副處長、選委會總幹事吳俊毅今天接受中央社記者採訪指出，3日收到中選會發交的提議書，依規定轉給戶政事務所查對，確認戶籍資料是否符合居住4個月、身分別等，有強調務必注意保密，按中選會規定執行。

透過 Google News 追蹤中央社

對於戶政人員登門查核的爭議，吳俊毅說，「站在選委會立場是不可以」，行政調查沒有逾越權責，但如何執行有斟酌餘地。

花蓮縣政府表示，戶政人員實地查核造成觀感不佳，接獲民眾意見後，立即檢討改進。（編輯：唐聲揚）1140206