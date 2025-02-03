18藍委罷免提議書提交中選會 罷傅崐萁案率先送件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北3日電）18個罷免國民黨立委的團體今天到中選會遞交第一階段提議書，並由罷免藍委傅崐萁的民團率先送件。陪同遞件的前聯電董事長曹興誠說，這場罷免是反共剿匪、清除內奸的聖戰，請所有台灣人站出來。

公職人員選舉罷免法規定就職未滿一年者，不得罷免。2月1日適逢立委就職滿一週年，各選區罷免團體趕在春節後開工首日就到中選會遞交罷免第一階段提議書與提議人名冊，今天上午共有27個罷團到中選會聲援，其中18個罷團送交提議書、共罷免19人，網紅八炯也到場聲援。

各地罷免團體3日上午在中選會外集結，將一箱箱的連署書搬進中選會送交審查。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日

網紅八炯（前左）、前聯電董事長曹興誠（前中）到場聲援。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日

遭提議罷免者包括國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀；新北市立委葉元之；桃園市立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹市立委鄭正鈐；南投縣立委游顥；台中市立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣立委丁學忠；台東縣立委黃建賓；花蓮縣立委傅崐萁；以及遭停職的新竹市長高虹安。

陪同罷免團體遞件的曹興誠致詞表示，這次罷免毀憲亂政的藍白立委，是全台灣各選區自動自發、超越藍綠的活動，是台灣公民意志的發揮。

曹興誠表示，有人說罷免是鬧事，但罷免不是鬧事，是公民最基本的權利；也有人說罷免是仇恨動員，但他們對病毒沒有仇恨，若病毒想侵害他們，他們就必須清除病毒。

曹興誠（前）表示，這場罷免是反共剿匪、清除內奸的聖戰，請所有台灣人站出來。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日

他說，今天的罷免不是藍綠對抗，藍綠對抗已是過時的假議題。真正議題是選擇反共保台，還是投共賣台，所以今天的罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曹興誠表示，呼籲中共停止吞併台灣的妄想，停止在台灣的欺騙、收買和滲透，回去徹底檢討對中國人犯下種種反人類、反文明的暴行，把中國人應有的公民權利歸還給中國人；台灣人請站出來罷免，只要團結就可以驅逐匪諜，守住國土主權，守住民主自由、守住台灣光明的未來，「自己的國家自己救，請大家站出來」。

根據中選會網站，罷免可分為提議、連署與投票3大階段。第一階段提議人數需達原選舉區選舉人總數1%以上，中選會收件後，會在25天內查對提議人名冊是否正確；若順利進入第二階段連署，連署人數應為原選舉區選舉人總數10%以上，徵求連署書期限為60天，且提議人不得與連署人重複；若經選委會查對無誤進入第三階段投票，有效同意票數須多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，才算罷免通過。（編輯：謝佳珍）1140203

大量的連署書擺放在中選會外，等著送上樓。中央社記者徐肇昌攝 114年2月3日