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政院送選罷法覆議案公文 立院已收件

2025/2/3 09:36（2/3 09:46 更新）
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立法院會113年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，行政院日前認定窒礙難行提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫（中）2日在民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（右）、民進黨立委李坤城（左）等人陪同下，赴立法院收發處送件。中央社記者徐肇昌攝　114年2月2日
立法院會113年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，行政院日前認定窒礙難行提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫（中）2日在民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（右）、民進黨立委李坤城（左）等人陪同下，赴立法院收發處送件。中央社記者徐肇昌攝　114年2月2日
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（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，行政院日前認定窒礙難行提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫昨天下午到立法院遞件，而立法院工作人員今天上班後已收到公文。

立法院去年底修正通過選罷法部分條文，修正條文明定，罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，遭綠營質疑增加罷免門檻。立法院在1月24日，即春節假期前最後一個上班日下午4時47分許，將修法條文送至行政院，行政院認為修法窒礙難行，行政院長卓榮泰當天緊急加開臨時行政院會，通過覆議案。

龔明鑫昨天下午3時45分在民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、民進黨立委李坤城、鍾佳濱、陳培瑜，以及行政院副秘書長王貴蓮等人陪同下，至立法院收發科送件，由於昨天是春節年假最後一天，立法院收發科未有人上班，因此一行人將覆議案公文黏貼至立法院秘書長周萬來的收發信箱上，表達完成「送達」。

據了解，立法院收發室要今天上午8時30分才會有人上班，並正式收文，而立法院人員在今天上午8時30分前已將公文收進辦公室，以利後續相關作業。

知情人士表示，收到覆議案後，要視是否有黨團提議由立法院長韓國瑜召集朝野協商，決定立法院集會處理覆議案的時間，或是由朝野黨團提議直接召開談話會，來決定開議與處理覆議案的日期。

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此外，立法院新會期今天開始報到，吳思瑤接受媒體聯訪被問到覆議案最快何時可以表決時提到，現在已經是會期中，並非休會期間，民進黨團等候韓國瑜趕快召集朝野協商，讓各黨團排定覆議案相關處理日程。

根據憲法增修條文，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：楊蘭軒）1140203

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選罷法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
選罷法修正三讀重點一覽。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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