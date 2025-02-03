立委新會期報到 大罷免成焦點

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（中央社記者陳俊華、林敬殷台北3日電）立法院新會期今天開始報到，由民間團體發動的大罷免成為朝野立委關切議題。民進黨立委郭國文質疑國民黨是雙標黨，國民黨立委羅智強說，國民黨對罷免會嚴陣以待，民眾黨立委黃國昌則呼籲總統賴清德「三思，懸崖勒馬」。

第11屆立法院第3會期今天上午8時開始報到，由民進黨立委郭國文拔得頭籌，隨後則是國民黨立委林沛祥、羅智強與陳永康，民眾黨團總召黃國昌與民眾黨立委黃珊珊、陳昭姿、張啓楷、林國成、麥玉珍、吳春城、林憶君集體報到。

立法院會去年底三讀通過修正公職人員選舉罷免法部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，行政院認定窒礙難行提出覆議案，行政院秘書長龔明鑫昨天在民進黨立院黨團幹事長吳思瑤等立委陪同下，正式遞件。

與此同時，本屆立委就職已滿一年，全台各地由民間團體發動的罷免連署，預計今天會有多個連署案送進中選會。

對於民間團體發動的罷免連署，郭國文說，立法院副院長江啟臣在2021年擔任國民黨主席時，曾在討論公投法修法連署要附身分證時認為這是高度侵犯人權、嚇阻民意，對照現在選罷法的加嚴，「豈不是雙標？」覆議案正考驗國民黨是不是雙標黨。

林沛祥表示，不樂見行政院一直提出覆議，但每個人有自己的立場，只能尊重，他也會做好自己的角色；立法院和行政院之間的和諧應用行動表示，不該不停用覆議方式，否決立法院做出的決策。

羅智強說，罷免第一階段連署要過不是件困難的事，但選民對這種仇恨式、動亂式的罷免相當反感，政府應拚民生、經濟、政治穩定，而不是執政者當家鬧事，國民黨對罷免會嚴陣以待。

民眾黨團總召黃國昌指出，賴總統在新春談話當中，口中喊著要團結社會、朝野和諧，實際在做的卻是鼓動大罷免，加劇台灣社會的分裂、對立衝突，他再次懇切希望賴總統「三思，懸崖勒馬」。

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黃國昌說，如果現任總統在面對台灣未來的政治及立法院運作這麼重要的關鍵時刻，繼續大玩兩手策略，民眾黨會有清楚相應的政治決斷跟作為。

黃國昌表示，行政院對選罷法提覆議，也是典型的兩手策略，行政院長卓榮泰難道不知道覆議案注定失敗，還執意為之，就是希望跟大罷免相互配合，推延法案生效日期，「司馬昭之心，路人皆知」。（編輯：謝佳珍）1140203

立法院第11屆第3會期3日上午開始報到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（前左）率黨團立委報到，向國民黨立委羅智強（前右）握手致意。中央社記者鄭清元攝 114年2月3日