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民團遞交罷免藍委提議書 朱立倫：力戰到底

2025/2/3 11:51（2/3 13:04 更新）
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（中央社記者王承中台北3日電）18個罷免國民黨立委的團體遞交第一階段提議書，國民黨主席朱立倫今天表示，國內要以和為本，團結全民，民進黨卻希望用惡罷改變現狀。國民黨不求戰，也不畏戰，必要時會以戰止戰，為了全民及台灣的民主，國民黨會力戰到底。

國民黨今天在中央黨部舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫、前黨主席吳伯雄、現任副主席夏立言、連勝文，還有黨秘書長黃健庭，以及國民黨立法院黨團總召傅崐萁、新任黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強皆到場，向全體黨公職拜年。

朱立倫致詞時表示，國民黨要以民為本、蒼生為念，永遠記得要為民服務，這是國民黨最重要的任務。國民黨作為在野黨，要強力監督政府，好好使用民眾的納稅錢，並通過重要法案，糾正不公不義的事情。

朱立倫指出，2025年是國際政經局勢劇烈變化的一年，對台灣來講，這是非常關鍵的時刻。國民黨是負責任且有經驗的政黨，願意全心全力以民眾角度出發，對人民有利，就是國民黨的重要政策，一定以民為本、以蒼生為念，時時考慮全民的權益。

朱立倫表示，國內要以和為本，團結全民。很不幸，過去一年，民進黨希望用鬥爭翻轉政局，想用惡罷來改變現狀。國民黨希望和，不要鬥，國民黨不求戰，也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心。為全民及台灣的民主，國民黨會力戰到底，希望所有黨員團結一致。

對於18個罷免國民黨立委的團體今天到中選會遞交第一階段提議書，朱立倫在會前受訪表示，從去年基隆市長謝國樑罷免案都是打著民團的名義，其實大家都知道就是民進黨的側翼，就是民進黨的團體，不必用這樣假造的方式，國民黨還是努力希望朝野用智慧來化解衝突。

朱立倫指出，國民黨的想法是時時以民為念、以蒼生為念，再次呼籲，包括總統賴清德，新年要以德服人，不要以力服人。用對抗、用鬥爭並不能夠解決問題，用智慧來化解衝突。台灣需要「和」而不需要「鬥」，大家共同努力，希望台灣能夠越來越好，中華民國能夠越來越好。

朱立倫表示，相信大家都可以感受到，即將面對的整個全球貿易政策的調整，對台灣來講是一個新的挑戰，這時如果還把心思花在政治鬥爭，不如真正的朝野團結，共同協商如何解決問題。對民眾來講，股市一天的大跌或是整個經濟的損失，都遠高於政治人物考慮的政治利益。

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媒體詢問，大罷免是否可能影響到今年黨主席選舉。朱立倫說，他不會用這樣的角度去看，真正的角度是能夠讓國內政局穩定，尤其面對國際政經環境的挑戰，朝野應共同協商解決，而不是像民進黨一直想用鬥的方式。

外傳朱立倫已與台中市長盧秀燕達成共識，盧秀燕專心市政，不選黨主席。朱立倫表示，這些傳言聽聽就好，他可以很負責任的說，國民黨都非常團結，都有保持非常密切的聯繫，希望在立法院能夠通過很多重要的民生法案，縣市首長能夠領導全民，把市政工作做好。（編輯：謝佳珍）1140203

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