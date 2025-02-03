傳大罷免不同調 柯建銘：和賴總統有最大默契

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（中央社記者王揚宇台北3日電）媒體報導質疑民進黨團總召柯建銘與總統賴清德對於大罷免不同調，柯建銘說明，賴總統的個性很耿直、堅定，但他對賴清德的信任度，和賴清德對他或潘孟安的信任度，彼此都很清楚也有最大默契，他更不可當自走砲亂搞，「民進黨只做代收代轉，反觀國民黨是直接下令搞罷免」。

柯建銘也指出，賴總統說要朝野和諧、不要搞對立，但婉言相勸也沒有用，因為「你們（藍白）打從心底就是要讓民進黨無法執政」，要給國家死。

至於有媒體人揣測行政院長卓榮泰可能被換，柯建銘認為，以他近距離的觀察，絕對不可能改組。中華民國有史以來最穩定的行政院長就是卓榮泰，因為藍白不可能倒閣，如果倒閣成功的話就要解散國會。

立法院新會期今天報到，柯建銘在民進黨團記者會結束後，接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時，再次說明這個會期是罷免會期，罷免投票最晚在9月1日前完成外，也回應媒體人日前提及行政院長卓榮泰可能下台等議題。

全台18個公民團體今天赴中選會送交罷免藍營立委第一階段提議書，正式啟動大罷免。柯建銘提到，大罷免是民意先行，因為藍白的所作所為是要把台灣送給中國，中國來的時候，台灣人的身家財產就會歸零，沒有一個台灣人會答應。

至於外界認為柯建銘與賴總統對於大罷免不同調，柯建銘回應，賴總統的個性很耿直、堅定，但「我對賴清德的信任度，和賴清德對我或潘孟安的信任度」，彼此都很清楚也有最大默契，他更不可當自走砲亂搞，而民進黨只做代收代轉，反觀國民黨是直接下令搞罷免。

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柯建銘接著解釋，賴總統是國家安全的捍衛者，因此讓民意先行，若是賴總統出來講大罷免，會被國民黨說成是賴總統要消滅在野黨，引發朝野對立，而他與賴總統都是要救台灣以及追求朝野和解。

柯建銘強調，罷免是國民黨先發動的，民進黨是被動、反罷免，憲法規定人民有選舉、罷免、創制、複決的權利，如果罷免成功就是民意展現，反之就是民意還有一點落差，而他的角色就是要喚起民意，要民眾注意藍白要把台灣賣掉，要把這些人趕出去。（編輯：張若瑤）1140203