柯建銘：立院新會期是罷免會期 國民黨必敗無疑

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北3日電）立法院新會期今天報到，民進黨立法院黨團發出甲級動員令，嚴陣以待。民進黨團總召柯建銘表示，立院這個會期是罷免會期，罷免投票最晚在9月1日前完成，到時候立法院就是改選正副院長，大家會看到，國民黨必敗無疑。

全台18個公民團體今天上午赴中選會送交罷免藍營立委第一階段提議書，正式啟動大罷免，立法院新會期籠罩在大罷免氣氛中。

民進黨團上午舉行記者會，柯建銘首先介紹新會期的黨團幹部成員，幹事長由吳思瑤續任，書記長由陳培瑜出任，副幹事長由林楚茵、王義川擔任，副書記長由郭昱晴與林月琴擔任。柯建銘說，這個會期黨團幹部由不分區立委出任，因為沒有跑選區的壓力。

柯建銘說，立法院本會期一定是罷免會期，因為現在兩邊都發動大罷免，而且大罷免是由國民黨先開始，民進黨只是反制，反制是由民意反制。

柯建銘也公開協尋立法院長韓國瑜，他表示，為何新會期第一天就搞失蹤，打了3通電話給韓國瑜完全不回應，傳簡訊也不回，新會期尚待處理的有選罷法覆議案，114年度中央政府總預算、及去年三讀修正通過的財劃法何時送，韓國瑜畏罪潛逃，應趕快報警協尋。

柯建銘說，行政院昨天已用電子公文寄出選罷法覆議案，同時也將覆議案公文黏貼至立法院秘書長周萬來的收發信箱上，就是要立法院沒有任何藉口。

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他表示，國民黨團開記者會說要朝野協商，結果正副院長沒有出現，為了避免國民黨耍詐馬上開會、馬上表決，變成民進黨全部缺席，因此黨團今天全部動員不會跑，料敵從嚴，國民黨可能用的手段，民進黨團今天全都封死。

柯建銘表示，立院這個會期是罷免會期，第一、二階段罷免連署完成後，投票最晚會在9月1日前完成，到時候立法院就是改選正副院長，大家會看到，國民黨一定會大失敗，一定會被全台灣人罷免掉，世間所有的事情都要回到是非、真理，國民黨必敗無疑。（編輯：謝佳珍）1140203