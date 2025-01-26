大罷免潮恐不適用新法 藍委：做最壞打算

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（中央社記者王承中台北26日電）行政院決定對選罷法罷免連署加嚴修法提出覆議，國民黨立委李彥秀今天表示，大罷免的啟動按鈕掌握在民進黨手上，對藍營而言，就是要做最壞的打算，提早準備第三階段的罷免投票，戰術方面，將分成黨中央、縣市及立委3層次。

行政院24日臨時加開院會，通過對選罷法罷免連署加嚴修法提出覆議。總統府表示，總統賴清德在收到覆議案後，將於合法合憲前提下審慎評估。民進黨團總召柯建銘指出，選罷法覆議，行政院最晚2月2日下班前會送到立法院，立法院2月3日開工會處理。

國民黨立委李彥秀今天透過媒體群組表示，民進黨仗著罷免總統的高門檻，以及沒有民意基礎的行政院長，把罷免當成威脅在野黨的武器，當成輸不起的延長賽，大罷免41席藍營區域立委，柯建銘甚至喊出「恭喜發財，罷免書拿來」，連大過年都要搞政治鬥爭，民進黨已陷入政治瘋狂狀態。

李彥秀指出，她要提醒民進黨，近期2份民調結果顯示，台灣人民反對大罷免的比例高達6成至7成，持續挑動深綠獨派側翼的政治情緒，民進黨看似賺取聲量及情勒效果，實際上讓民進黨的路線越走越偏，也將玩火自焚，甚至讓賴總統提前跛腳。

李彥秀表示，以目前「1%提案，10%連署，不用附身分證」的低罷免門檻，大罷免的啟動按鈕掌握在民進黨手上，選罷法適用舊法還是新規，連署的合格與否，以及罷免投票的期程設定也掌握在中選會手上，對於藍營而言，就是要做最壞的打算，提早準備「第三階段」的罷免投票。

李彥秀指出，在戰略方面，就是「以戰制戰」，基隆市長罷免案的經驗，對於罷免案冷處理，就是讓抹黑攻擊排山倒海而沒有澄清的機會，特別是民進黨如果發動大罷免，等於就是2024立委選舉的延長賽。國民黨當然也不會讓自己處於被動挨打的份，也會提出對應的「政治議程」，讓大罷免從「是非題」變成「選擇題」。

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李彥秀表示，在戰術方面，將分成黨中央、縣市及立委3個層次，黨中央會有反制大罷免的主軸，用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」；在縣市層級，會採取「區域聯防」，配合藍營執政縣市長打團體戰、政績戰，避免落單遭到各個擊破。

李彥秀指出，現在每天在地方跑，最直接接觸基層選民，絕大多數的選民都是支持與鼓勵，甚至對民進黨的胡鬧瞎搞忿忿不平，她對港湖民眾的智慧與選擇有高度的信心，民進黨「當家卻天天鬧事」，最終也將苦嘗政治惡果。（編輯：謝佳珍）1140126