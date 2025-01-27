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王鴻薇：大罷免是2026選舉前哨戰 不會讓民進黨得逞

2025/1/27 16:12（1/27 16:48 更新）
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國民黨立委王鴻薇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北27日電）民間團體進行罷免國民黨立委的連署活動。國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天說，民進黨發動大罷免想要一箭雙鵰，「我們不會讓民進黨得逞」，也不會讓個別立委落單，會將此視為2026縣市長選舉前哨戰。

王鴻薇今天透過影片表示，民進黨發動大罷免，看起來是劍指立委，但民進黨的策略其實是2026前哨戰，例如說要罷免國民黨新北市立委洪孟楷，卻找不到理由，竟然是要讓洪孟楷選不成2026新北市長。

王鴻薇指出，民進黨想要一箭雙鵰，一方面要剷除國民黨在立法院的席次，另一方面又要提前布局2026縣市長選舉，「我們絕對不會讓民進黨得逞」，也不會讓個別立委落單，國民黨從地方縣市黨部到立委，再到黨中央，會團體作戰，也會將此視為2026縣市長選舉前哨戰，絕對會團結作戰。

此外，行政院長卓榮泰昨天拋出「願意立法院提倒閣讓國會重新改選」，國民黨立委許宇甄今天說，卓榮泰嗆聲要求國民黨倒閣，卓榮泰搞不清楚狀況，因為倒閣倒的不是卓榮泰個人，而是對總統賴清德的不信任投票，賴總統若是有肩膀，倒閣通過後敢不敢辭總統一起重選。

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許宇甄指出，卓榮泰為了政黨私利，先要求各部門製作假訊息攻擊在野黨，再光速對選罷法提出覆議，明擺著利用行政權協助民進黨推動大罷免，這是在幫賴總統作弊。

國民黨立委李彥秀則表示，行政院剛拿到將近新台幣3兆元史上最高的總預算，卓榮泰不利用新春年假思索未來一年的執政目標，居然「網軍化」、「側翼化」，上節目嗆在野黨「不如直接倒閣」，而且卓榮泰上任8個月來，施政毫無亮點，覆議案也即將連續被否決第3次，完全沒有政務官應有的擔當與風骨，窮得只剩下抹黑造謠、逞凶鬥狠，到處開戰場。（編輯：謝佳珍）1140127

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