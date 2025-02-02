傳罷免藍委第一階段3日送件 綠營：尊重民團自主性

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（中央社記者葉素萍台北2日電）立法院第11屆立委1日就職滿一週年，傳出罷免藍委團體明天將送出第一階段的提案。民進黨對此表示，尊重公民團體的自主性，並謙卑地傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

依現行公職人員選舉罷免法所定罷免門檻，罷免案第一階段，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上；罷免案第二階段，連署人人數要是原選舉區選舉人總數10%以上；罷免案第三階段，要有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。

對於目前罷免行動，傳出罷團人士透露有10多個選區藍委罷免提案可於3日送交中選會。

綠營人士今天表示，兼任民進黨主席的總統賴清德日前在中常會指出，許多公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音，民進黨必須尊重公民團體的自主性，並謙卑傾聽全體民眾的心聲，勿讓公民運動被貼上政黨對抗的標籤。

綠營人士說，各地的罷免團體有自己的節奏，由於第一階段提議人數是選舉人總數的1%，只要3千多份即可達標、相對容易，目前聽到的是全台有十多個罷免團體已達標；有一些公民團體認為，地方仇恨值高的藍委罷免案連署會達標，不需要民進黨介入，民進黨也很尊重公民團體。

不過，綠營人士說，未來若第一階段提議通過、第二階段連署成案，國民黨面對罷免投票必定會全力動員反罷，民進黨屆時也必然要力挺公民社會。

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另外，有藍軍青年發動罷免民進黨北市立委吳沛憶，面對罷免攻勢，吳沛憶今天出席活動受訪表示，只要她在任立委的一天，就是在中央替地方爭取預算及建設，這是第一要務。

吳沛憶也說，希望有更多人共同關心中正萬華的大小事，「還是少一點政治的口水，多一點公共政策的討論，甚至多一點具體的行動，這才符合市民的期待」。（編輯：翟思嘉）1140202