總統新春盼朝野和諧 藍委籲年後召開國是會議

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（中央社記者郭建伸台北28日電）總統賴清德昨天發表春節談話表示，期盼朝野和諧、社會團結。不過國民黨立委反批，賴總統完全不與在野黨溝通，更放任民進黨團總召柯建銘發動大罷免，呼籲賴總統應於年後召開國是會議，才是全民之福。

今天是農曆除夕，賴總統昨天發表上任後首次農曆春節談話。他表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，也期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。

不過賴總統談話引發在野黨不滿，國民黨立委李彥秀透過聲明指出，賴總統盼朝野和諧，但換另一個場景，行政院長卓榮泰卻嗆聲在野黨「敢不敢倒閣」，民進黨立法院黨團總召柯建銘下達動員令搞全台大罷免，各部會情勒式攻擊在野黨恐嚇人民，行政院報復凍結一半地方補助款，網軍側翼把國人當成敵人大搞麥卡錫主義，社會上黑金詐毒依然充斥氾濫，難道這就是賴總統口中的團結和諧、國家向前嗎。

李彥秀指出，賴總統當選超過1年，完全不與在野黨溝通對話，窮得只剩下「覆議、釋憲、放青鳥」，困的只剩下總統府裡的錄影獨白；新的一年，期盼賴總統不要忘了棄醫從政的初心，也別忘了除了是民進黨主席，更是台灣2300萬人的總統。

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國民黨立委許宇甄透過聲明指出，賴總統放任柯建銘隨意發動大罷免，還讓網軍、側翼在網路煽動社會對立，現在卻出來喊話稱「家和萬事興、朝野和諧、社會團結」，是人格分裂還是思覺失調嗎。

許宇甄表示，賴總統不要盡說一些空話和謊話，請拿出總統應有的高度，應先要求民進黨與柯建銘停止作亂全國的大罷免，再要求行政院停止造假的抹黑宣傳，年後召開國是會議，邀請朝野一起為今年國政找出解方，才是全民之福。（編輯：張良知）1140128