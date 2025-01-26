翁曉玲擬提案修憲罷免總統 柯建銘：數學不如小學生

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（中央社記者溫貴香台北26日電）民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，國民黨立委翁曉玲要推修憲公投罷免總統，但修憲要3/4（75%）立委同意，現在藍白在國會席次占54%，難道這54%大於3/4，翁曉玲的數學比小學生不如。

柯建銘日前提出「大罷免、大成功」罷免國民黨區域立委，國民黨除鎖定幾位民進黨立委精準罷免反制外，立委翁曉玲更拋出修憲直接公投罷免總統，擬於憲法增修條文第2條，增訂人民可經一定比例提議、提案，直接罷免總統。

柯建銘上午召開記者會，一開場就先說，「恭喜發財、罷免書拿來」，搶救台灣只剩下9天而已，呼籲台灣人民趕快站出來。

針對翁曉玲擬提案修憲，讓人民可以直接罷免總統，柯建銘說，翁曉玲的老公是前大法官，她也是博士，但是從這屆以來，翁曉玲對憲法的說法都是在讓國民黨秀下限、扣分，這對民進黨的幫助太大了，「我在此感謝翁曉玲的貢獻」。

柯建銘說，翁曉玲說要罷免總統、要修憲，但是修憲要立法院3/4立委同意，現在藍白在國會席次占54%，難道這54%大於3/4，怎麼修憲，她都搞不懂，翁曉玲的數學比小學生不如，加減乘除都不懂，她竟然是國民黨不分區的首席憲法學者，何其可笑。

他說明，因為修憲連深藍學者都不敢捧場，推動「法理台獨」是觸犯到中共大忌，深藍學者都不捧場，趕緊來捧場「總統賴清德說，要用更大民主解決民主」，這句話是賴清德的主張；他嘲諷，藍白成為賴清德的信徒，是何其大喜之事。

柯建銘說，民眾黨代理主席黃國昌稱暫時處分是民進黨非法擴權，完全顛倒是非，暫時處分是憲政作為，黃國昌要民進黨趕快補大法官，「現在還在釋憲中，如何補人」，且一定要法律公布生效，才可以提暫時處分，難道法律公布之後就沒有救濟程序。

他表示，藍白要違法擴權法案通過後就馬上生效，但國家還有救濟程序，這是一整套完整的憲政體制、嚴謹的規範，法律通過後，總統公布，有人覺得法律有問題，當然要聲請暫時處分與釋憲，這是憲法的ABC。

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柯建銘說，自己從政以來絕對不憂讒畏譏，絕對大局承擔，「挑戰困難就是一種價值」，未來他將用7篇文章講直白的話，讓民眾看得懂、聽得懂，並提到自己在立法院區外的辦公室就是不義遺址青島東路3號，在此推動轉型正義，這是歷史交給他的責任，也是他目前的心境。

柯建銘強調，剩下9天，一定要將41個立委選區的罷免書弄齊，在2月3日開議那一天，大家會看到有41台車子一塊進入中選會。（編輯：張均懋）1140126