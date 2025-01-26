翁曉玲擬推人民罷免總統 籲綠支持直接民權

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（中央社記者王承中台北26日電）國民黨立委翁曉玲擬推修憲公投罷免總統，民進黨團總召柯建銘指翁曉玲的數學比小學生不如。翁曉玲今天表示，人民提案連署罷免總統是實現直接民權，落實罷免民主的重要事項，她認為民進黨理應要支持她的修憲構想，所以把民進黨立委人數也算進來。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，翁曉玲要推修憲公投罷免總統，但修憲要3/4（75%）立委同意，現在藍白在國會席次占54%，難道這54%大於3/4，翁曉玲的數學比小學生不如。

翁曉玲今天在臉書發文指出，自一個月前，她提出人民直接罷免權怎可遺漏總統在外的想法後，引起社會大眾多所討論和支持，便開始著手研究修憲條文 。

翁曉玲表示，初步構想是參考現行「總統副總統選舉罷免法」由人民連署推舉無黨籍總統候選人1.5%的連署門檻規定，再加上「 公職人員選舉罷免法」中罷免案連署人達10%以上規定，亦即只要達到全國選舉人總數1.5%以上的提議，10%以上的連署提出，就可成立罷免總統提案，再交由全體選民過半數之投票、有效票過半數同意罷免，即為通過罷免案。

翁曉玲說，她雖知修憲不易，光是要通過立法院成立修憲案就難上加難，但是「人民提案連署罷免總統」，確實是實現直接民權、落實罷免民主的重要事項。這議題應該不分藍綠白政黨立場，只要站在「憲政民主至上」的立場者，應該均會支持才對。

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翁曉玲表示，但民進黨會支持這「更大民主」的修憲案嗎，如果民進黨反對的話，不就說明民進黨「反對沒收人民罷免權」是騙人的，因為民進黨不敢支持人民罷免總統權。

翁曉玲還說，柯建銘說她數學不好，但她不是數學不好，而是她認為民進黨理應要支持她的修憲構想，所以把民進黨立委的人數也算進來了。（編輯：林淑媛）1140126