賴總統首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前[影]

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影片來源：presidentialoffice

（中央社記者王揚宇台北27日電）今天是小年夜，總統賴清德上任後首次發表農曆春節談話表示，新的一年政府會繼續努力建設國家、發展經濟、造福民眾，他會堅定落實「三大使命」，讓「台灣尚勇」，也期盼朝野和諧、社會團結，讓國家繼續大步向前。

賴總統晚間透過影片發表農曆春節談話表示，今天是小年夜，此時此刻也許大家正在返鄉途中，或是正在除舊布新、準備年菜，甚至還在工作崗位上忙碌，他要感謝全國軍、警、消、海巡、海關、醫護人員，以及公共事業夥伴的辛勞付出，讓民眾可以安心過年。

賴總統說，他也要感謝大家過去一年的努力，一起度過許多挑戰，讓台灣繼續進步發展，在國際上扮演更重要的角色，每個人都是台灣英雄，新的一年政府也會繼續努力建設國家、發展經濟、造福國人。

賴總統談到，他不久前與弘道基金會跟獨居長輩聚餐，也和家扶中心的孩子一起圍爐，希望大家也一起關心身邊的長輩、小孩和弱勢，老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。

賴總統指出，今年開始政府會推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，幫年輕人實現夢想，他也會堅定地落實三大使命，維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」，每一個人都有美好的未來。

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賴總統最後用台語、客語、馬祖閩東語及英語向民眾祝賀新年快樂、新年恭喜，也說家和萬事興，衷心希望每一個家庭平安團圓幸福，國家也是一樣，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。

賴總統特別穿上由總統府和中華職棒聯名款棗紅色客製服，延續中職Taiwan帽T的原始設計，搭配左胸上方有金色總統府建築電繡圖案。知情人士表示，這件客製服未來會擇期量產。（編輯：謝佳珍）1140127

總統賴清德27日透過影片發表農曆春節談話，他說，會維護國家生存發展、保護民眾生命財產安全、照顧2300萬人民的生活，讓「台灣尚勇」。（總統府提供）中央社記者王揚宇傳真 114年1月27日