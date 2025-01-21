近7旬工友創作 新北新興國小操場現「台灣尚勇」

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）台灣隊去年11月勇奪世界12強棒球賽冠軍，近期新北市淡水區新興國小操場出現巨型「台灣尚勇」圖樣，引發熱議。校方表示，創作出自近7旬工友林敏智，傳達台灣奮鬥精神。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天下午在社群平台Threads發文表示，收到球迷傳來的照片，新興國小操場出現台灣圖案和「尚勇」兩字，他直呼，「台灣真是臥虎藏龍，工友阿伯竟然也這麼勇」。貼文引起熱烈迴響，短短4小時已有1.7萬愛心，網友回應「太強了！好感動，高手在民間」。

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新興國小校長李連成告訴中央社記者，新興國小操場巨型草地創作並非首次，林敏智每年都會在學校操場用除草機繪出巨型作品，過去曾創作「天佑台灣、+0」、「福」等，現在小朋友常圍繞在林敏智身邊問，「阿伯今年要做什麼？」總期待林敏智的創作。

李連成說，今年討論主題時，以正向、激勵人心為發想，去年台灣隊在世界12強棒球賽一路過關斬將奪下冠軍，過程振奮人心，因此林敏智選定「台灣尚勇」創作，小朋友看到成果時又驚又喜。（編輯：張銘坤）1140121