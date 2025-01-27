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總統春節慰勉警察 期許台灣像走英雄谷一樣勇往前進

2025/1/27 15:57（1/27 16:28 更新）
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（中央社記者郭建伸台北27日電）總統賴清德今天前往台北市警局中正第一分局、中正第二分局慰勉警察。由於警局製作影片分享在英雄谷遊行執勤心得，賴總統表示，警察不以辛勞為苦，讓他相當感動，而台灣將繼續往成功道路邁進，就像走過英雄谷一樣。

今天是小年夜，賴總統下午和內政部長劉世芳前往台北市中正第一分局、中正第二分局慰勉警察人員。而中正第一分局也製作執勤影片，內容提及2024巴黎奧運及台灣奪得世界12強棒球賽冠軍事件，運動員回台在英雄谷遊行接受民眾歡呼擁戴時，就是由警察維護交通順暢及人員安全，警員在影片中則表示能夠參與勤務也備感榮耀。

賴總統致詞表示，從影片中不難看出中正第一分局的重要性，這轄區戶籍人口不到5萬人，但出入超過百萬人次，交通工作繁重可見一斑，總統府和許多機關行號也在這轄區範圍，每次總統安維勤務、民眾活動，都有勞中正第一分局同仁辛苦承擔，因此他特地來此表達由衷感謝。

賴總統說明，他看了影片相當感動，因為警察人員不以工作辛勞為苦，反而分享奧運健兒與棒球英雄的喜悅並感到光榮。

賴總統強調，在新的國際情勢裡，台灣會在過去的基礎上勇往前進，往成功道路邁進，就像台灣要走過英雄谷一樣。

賴總統指出，除了要感謝警察人員辛勞，也謝謝警眷大力支持。另一方面，內政部警政署放寬因公撫卹標準，但應該採取更積極作為，也就是注意勤務安全，特別是勤前講習、平時訓練。

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賴總統提到，他也希望警察人員抱持服務心情投入每項工作，並帶著榮耀的光輝回到家裡。

最後，賴總統也向在場警員祝賀身新年快樂、六順和春，並致贈福袋與加菜金，和警員、警眷合影。而中正第一分局的警員也回贈1顆印有賴總統肖像的客製化棒球。（編輯：張若瑤）1140127

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