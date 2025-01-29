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賴總統穿Taiwan帽T參拜 籲團結克服挑戰台灣持續進步
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賴總統穿Taiwan帽T參拜 籲團結克服挑戰台灣持續進步

2025/1/29 12:53（1/29 13:08 更新）
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農曆大年初一，總統賴清德（中，紅衣者）29日上午到台北市大龍峒保安宮參香，並發送福袋給民眾。中央社記者裴禛攝　114年1月29日
農曆大年初一，總統賴清德（中，紅衣者）29日上午到台北市大龍峒保安宮參香，並發送福袋給民眾。中央社記者裴禛攝　114年1月29日
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（中央社記者林敬殷台北29日電）總統賴清德今天起展開春節參香祈福活動，賴總統致詞時表示，當前國際局勢變化快，台灣面臨巨大挑戰，但他一定全力維護國家生存發展，他相信只要團結，任何的困難、挑戰都能克服，台灣一定能繼續再進步。

大年初一，賴總統一早身穿中華職棒與總統府聯名客製款的紅色「Taiwan」帽T，展開為期3天的全台各地春節拜年行程，發送他與副總統蕭美琴聯手繪製狗、貓頭像的限量1元福袋給民眾，所到之處人潮滿滿，民眾不斷高呼總統好。

賴總統在民進黨立委吳沛憶陪同下抵達台北市艋舺龍山寺，賴總統致詞祝福鄉親新的一年新年快樂、蛇年走大運、平安健康順利、一切圓滿如意。今天是他與副總統蕭美琴到全台拜年的第一站，稍早他跟神明祈求，台灣國泰民安、風調雨順，台北市與全台灣舒適無災，所有善男信女闔家平安、賺大錢。

賴總統表示，目前國際局勢變化巨大，國內也有很大的挑戰，他祈求菩薩保佑，台灣可以團結一起奮鬥，他相信只要團結，任何的困難、挑戰都能克服，台灣一定能繼續再進步。

致詞結束後，賴總統開始發放福袋，還有人拿棒球請他簽名。賴總統緊接著到第二站的大龍峒保安宮參拜、發放福袋，並有民進黨籍台北議員陳怡君、林亮君陪同。

農曆大年初一，總統賴清德（前中）29日上午到艋舺龍山寺參香、發放福袋，並致詞祝福大家春節蛇年快樂。中央社記者趙世勳攝 114年1月29日
農曆大年初一，總統賴清德（前中）29日上午到艋舺龍山寺參香、發放福袋，並致詞祝福大家春節蛇年快樂。中央社記者趙世勳攝 114年1月29日

賴總統致詞時指出，今天大年初一，他特別來到保安宮參拜保生大帝，他祈求保生大帝保佑台灣，國泰民安、風調雨順、台北市四時無災、八節有慶，所有的善男信女，闔家平安、蛇年走大運賺大錢，也感謝大家對國家的支持。

賴總統表示，當前國際局勢變化很快，台灣面臨很大的挑戰，他一定會全力維護國家的生存發展，確保全國人民生命財產安全，同時發展經濟、照顧弱勢，顧好2300萬人民的生活，並請大家一起打拚，祝福大家在新的一年得到保生大帝的保佑大賺錢、平平安安。

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結束台北市參香拜年行程後，賴總統回到他的故鄉萬里，並在民進黨秘書長林右昌、民進黨籍立委蘇巧慧、基隆市議會議長童子瑋等人陪同下，到萬里忠福宮、昭靈宮參香拜年。他在昭靈宮致詞時透露，他以往大年初一都和家人一同到昭靈宮參拜，今年也是循往例到昭靈宮祈福拜年。

賴總統今天預計還要走訪基隆慶安宮、竹林山觀音寺、天壇天公廟、西港慶安宮及新營太子宮等。（編輯：潘羿菁）1140129

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農曆大年初一，總統賴清德（前中）29日上午穿著總統府和中華職棒聯名款的Taiwan帽T，到台北市大龍峒保安宮參香祈福。中央社記者裴禛攝 114年1月29日
農曆大年初一，總統賴清德（前中）29日上午穿著總統府和中華職棒聯名款的Taiwan帽T，到台北市大龍峒保安宮參香祈福。中央社記者裴禛攝 114年1月29日
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