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賴總統喊話新一年繼續愛棒球 繼續「台灣尚勇」

2025/1/29 15:38（1/29 15:53 更新）
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農曆大年初一，總統賴清德（前中）29日上午到艋舺龍山寺參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。中央社記者趙世勳攝 114年1月29日
農曆大年初一，總統賴清德（前中）29日上午到艋舺龍山寺參香，祈求台灣風調雨順、國泰民安。中央社記者趙世勳攝 114年1月29日
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（中央社記者蘇龍麒台北29日電）今天是農曆大年初一，總統賴清德除了穿著中華職棒與總統府聯名客製款的紅色「Taiwan」帽T，走訪各地廟宇參拜、發紅包，中午也在臉書分享日前探班中華職棒球員工會回饋列車活動。總統說，「新的一年，我們要繼續愛棒球，繼續台灣尚勇！」

大年初一，賴總統一早身穿中華職棒與總統府聯名客製款的紅色「Taiwan」帽T，展開為期3天的全台各地春節拜年行程，發送他與副總統蕭美琴聯手繪製狗、貓頭像的限量1元福袋給民眾，所到之處人潮滿滿，民眾不斷高呼總統好。

總統也特別在臉書發文指出，大年初一，想和大家分享棒球的熱血與能量。總統說，不久前到台北敦化國中，驚喜探班中華職棒球員工會舉辦的回饋列車活動。不只和許多小球員交流，也和工會及選手們，交換了許多對於台灣運動的發展及想法。

總統指出，當天除了工會理事長陳傑憲，統一獅蘇智傑、樂天桃猿成晉、台鋼雄鷹施子謙、富邦悍將李宗賢、味全龍吳東融、中信兄弟曾頌恩也都共襄盛舉。

總統表示，看到小球員們對於棒球最純粹的熱愛，深刻感受到棒球傳遞的能量和希望；選手們也分享了許多職業選手對於台灣體育的期待與看法，讓他更加了解第一線的聲音。

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總統說，未來運動部成立之後，不只要提供選手更好的照顧與保障，更要創造更好、更多元的環境，讓台灣體育能有更多的發揮空間。

賴總統說，「新的一年，我們要繼續愛棒球，繼續台灣尚勇！」（編輯：楊蘭軒）1140129

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