蕭副總統台中宮廟發小紅包 蔡其昌何欣純合體拜年

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）今天是大年初一，副總統蕭美琴到台中宮廟走春，並向民眾拜年，首站到梧棲浩天宮，民進黨立委蔡其昌、何欣純也陪同發放小紅包，有民眾上午6時多從彰化前來現場排隊。

蕭副總統今天先前往梧棲浩天宮走春，抵達後進廟祈福，再由何欣純與蔡其昌陪同一起在廟埕發放小紅包，向民眾祝福新年快樂。接著再到大里草湖太子宮，下午則轉往彰化開化寺及員林圳安宮祈福及發放福袋。

首站浩天宮一早就有大批民眾排隊等候副總統到來，盼領取總統府小紅包，排在前面的謝小姐家住彰化鹿港，一大早6時30分就到現場排隊；家住台中大雅的陳先生上午7時就到場，還拿著「臺灣尚勇」的春聯要請蔡其昌簽名。

何欣純在浩天宮接受媒體聯訪，針對2026台中市長選舉議題表示，對民進黨中央黨部按照既定行程提名絕對尊重，但她走訪基層，基層都希望能提早布局，她也衷心期盼中央黨部及黨主席賴清德能儘快作決定，及早布局，讓參選人走透透，爭取最大民意的認同，希望2026能一舉翻轉台中市，贏回台中市。

提到目前的罷免藍綠立委行動，何欣純認為，相信公民的力量最大，台中這個城市跟台灣一樣，是成熟的民主公民社會，她相信市民及公民自有最有智慧的決定及選擇，她強調公民的力量，才是真正台灣的民主。

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蔡其昌被問到台中市長選舉提名時程表示，民進黨中央及總統賴清德對台中市未來發展有一些想法，相信賴總統會在時機成熟時向大家宣布說明。至於他個人意願，他覺得政治工作就是把每個工作做好，從他30歲從政至今，做法都一樣，不要去期待未來怎樣。

蔡其昌強調，過年期間不提罷免議題，希望大家過年期間快樂一點，祝福大家新年快樂，國家越來越好。他認為何欣純是很優秀的立委，在每個位置都可以勝任，新年期間，他也祝福何欣純都心想事成。（編輯：郭諭儒）1140129